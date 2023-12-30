Körfezliler, Sarıkamış Şehitleri için ellerinde Türk bayrakları ile İlimtepe’den şehitliğe kadar yürüdü. Kocaeli Karslılar Derneği ve Kocaeli Sarıkamışlılar Derneği iş birliği ile düzenlenen yürüyüşe Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, vakıf ve dernek başkanları, STK temsilcileri, siyasi partilerin ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Türk bayrakları ile gerçekleştirilen yürüyüş Körfez Şehitliği’nde sona ererken, burada da şehitler için Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu. İlçe Müftüsü Muhammed Aydın’ın yaptırdığı dua sonrasında program sona ererken, Başkan Şener Söğüt, “108 yıl önce Sarıkamış’ta bu vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Onlar bu toprakları bize vatan kılmak için şehit oldular. Bizler de bugün bu topraklarda çocuklarımızla birlikte sevdiklerimizle birlikte onlar sayesinde özgür bir şekilde yaşıyoruz” dedi.
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Körfezliler Sarıkamış Şehitleri için yürüdü
Körfezliler, Sarıkamış Şehitleri için ellerinde Türk bayrakları ile İlimtepe’den şehitliğe kadar yürüdü. Şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.