SAADET PARTİSİ DERİNCE’DE HAREKETLİLİK

31 Mart tarihinde yapılacak Yerel Seçimler için Aday Adaylığı başvurusunu tamamlamak üzere İlçe Başkan yardımcılarından Cuma AYVAZ evraklarını İlçe Başkanı Latif Gökhan DURTAŞ’a teslim etti.

Cuma AYVAZ, Derince'nin dürüst ve ilkeli yöneticilere ihtiyacı olduğunu belirtti."Millî görüşün değerleriyle donatılmış, doğru ve adil yönetim anlayışıyla Derince’yi en iyi biz yönetiriz. Hedefimiz, örnek bir belediyecilik sergileyerek tüm Türkiye’ye hizmetin nasıl yapılacağını göstermek," şeklinde konuştu.

Cuma Ayvaz kimdir?

1979 Gümüşhane doğumludur. 1993’te Kocaeli’ne yerleşen AYVAZ İzmit Ticaret Meslek Lisesi’ni bitirip ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden Mezun olmuştur. Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı’nda dört yıl yöneticilik yapmış olan AYVAZ, 14 yıldır Derince’de Mali Müşavirlik yapmaktadır. Geçmiş dönemlerde Meclis Üyesi adaylığı ve Milletvekili aday adaylıkları bulunan AYVAZ Evli, 3 çocuk babasıdır.