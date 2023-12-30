30 Ara 2023 - 15:48- Asayiş G:

Kocaeli'de iş kazası can aldı

EMPAY fabrikasında 22 Aralık iş kazası geçiren 45 yaşındaki Kemal Celep yaşam savaşını kaybetti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Kocaeli'de iş kazası can aldı mask
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Kaza 22 Aralık günü Başiskele'de bulunan Empay fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olan Kemal Celep'in merdiven üzerinde çalıştığı esnada kafasına yay isabet etti. Bilincini kaybederek bayılan Kemal Celep ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Celep 7 günlük yaşam savaşını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası Kemal Celep'in cenazesi Topçular Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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30 Ara 2023 - 15:48 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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