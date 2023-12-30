Kaza 22 Aralık günü Başiskele'de bulunan Empay fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olan Kemal Celep'in merdiven üzerinde çalıştığı esnada kafasına yay isabet etti. Bilincini kaybederek bayılan Kemal Celep ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Celep 7 günlük yaşam savaşını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası Kemal Celep'in cenazesi Topçular Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
30 Ara 2023 - 15:48- Asayiş Güncelleme:
Kocaeli'de iş kazası can aldı
EMPAY fabrikasında 22 Aralık iş kazası geçiren 45 yaşındaki Kemal Celep yaşam savaşını kaybetti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.