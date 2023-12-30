MERCİMEKLİ KİNOA PİLAVI

Mercimek bir gün önceden ıslatılır, kinoa sabahtan suya konulur. Mercimek bir taşım kaynatılarak suyu dökülür, 1 bardak sıcak su eklenerek kısık ateşte pişmeye alınır. Kinoa saponinden arındırmak ve acılığını gidermek için ovuşturularak yıkanır. Mercimekler yumuşayınca yıkanan kinoa ve 1 bardak sıcak su eklenerek kısık ateşte pişirilir. Soğanlar piyazlık doğranır, zeytinyağında kısık ateşte sararana kadar sotelenir. Kinoa pişince sararan soğanlar üzerine dökülür ve demlenmeye bırakılır. Biraz demlendikten sonra karıştırılır.
Kinoa Türkiye’de yetiştirilmeye başlandıktan sonra biz yemeye başladık. Hayvansal proteinlerde bulunan amino asitleri de içerdiğinden değerli bir protein ve karbonhidrat kaynağı. Daha önce paylaştığımız kinoanın yararları ile ilgili yazıyı okuyabilirsiniz.
Kinoa pilavını çeşitli sebzelerle yapabilirsiniz. Yazın domates, biber, patlıcan ve kabakla çok güzel oluyor. Mercimekli kinoa pilavı daha önce bulgurla yaptığımız pilavın uyarlanması. Kinoayı bulgur yerine kullanabiliyoruz. Örneğin kısır, mercimek köftesi gibi yemeklerde kinoa ile gayet iyi oluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.