MERCİMEKLİ KİNOA PİLAVI

Mercimek bir gün önceden ıslatılır, kinoa sabahtan suya konulur. Mercimek bir taşım kaynatılarak suyu dökülür, 1 bardak sıcak su eklenerek kısık ateşte pişmeye alınır. Kinoa saponinden arındırmak ve acılığını gidermek için ovuşturularak yıkanır. Mercimekler yumuşayınca yıkanan kinoa ve 1 bardak sıcak su eklenerek kısık ateşte pişirilir. Soğanlar piyazlık doğranır, zeytinyağında kısık ateşte sararana kadar sotelenir. Kinoa pişince sararan soğanlar üzerine dökülür ve demlenmeye bırakılır. Biraz demlendikten sonra karıştırılır.

Kinoa Türkiye’de yetiştirilmeye başlandıktan sonra biz yemeye başladık. Hayvansal proteinlerde bulunan amino asitleri de içerdiğinden değerli bir protein ve karbonhidrat kaynağı. Daha önce paylaştığımız kinoanın yararları ile ilgili yazıyı okuyabilirsiniz.

Kinoa pilavını çeşitli sebzelerle yapabilirsiniz. Yazın domates, biber, patlıcan ve kabakla çok güzel oluyor. Mercimekli kinoa pilavı daha önce bulgurla yaptığımız pilavın uyarlanması. Kinoayı bulgur yerine kullanabiliyoruz. Örneğin kısır, mercimek köftesi gibi yemeklerde kinoa ile gayet iyi oluyor.