Arkadaşını bıçaklayarak öldüren imam alkollü çıktı

T24'ten Elvan Yılmaz'ın haberine göre; Çorum’da imamlık görevi yapan Muhammet K. ile arkadaşı Adem Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine imam Muhammet K, evinden aldığı bıçak ile Adem Ö'yü üç yerinden ağır yaraladı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Adem Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken imam Muhammet K. gözaltına alındı.Çorum'un merkez köylerinin birinde imamlık yaptığı öğrenilen Muhammet K'nin olay sonrası yapılan alkol muayenesi pozitif çıktı.Muhammet K, cinayet sonrası Çorum Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadesinde ise olaydan pişman olmadığını ifade etti.
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Hakan - Akp liler kulp bulur imam chp lidir diyeee
Takkkkk Takkkkk - demezler chp lilerin normal hali derler
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.