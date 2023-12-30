30 Ara 2023 - 16:56- Asayiş G:

Arkadaşını bıçaklayarak öldüren imam alkollü çıktı

Çorum'da arkadaşını bıçaklayarak öldüren alkollü kişinin imam olduğu ortaya çıktı. İmam Savcılıktaki savunmasında pişman olmadığını söyledi.
Arkadaşını bıçaklayarak öldüren imam alkollü çıktı mask

T24'ten Elvan Yılmaz'ın haberine göre; Çorum’da imamlık görevi yapan Muhammet K. ile arkadaşı Adem Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine imam Muhammet K, evinden aldığı bıçak ile Adem Ö'yü üç yerinden ağır yaraladı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Adem Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken imam Muhammet K. gözaltına alındı.Çorum'un merkez köylerinin birinde imamlık yaptığı öğrenilen Muhammet K'nin olay sonrası yapılan alkol muayenesi pozitif çıktı.Muhammet K, cinayet sonrası Çorum Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadesinde ise olaydan pişman olmadığını ifade etti.

Kaynak: yeniçağ
# tespit, sağlık, cumhuriyet, ifade

30 Ara 2023 - 16:56 - Asayiş

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Yorumlar

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Takkkkk Takkkkk - @Hakan 01 nolu yoruma cevabı: demezler chp lilerin normal hali derler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Aralık 18:53

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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