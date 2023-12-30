Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütü içeresinde faaliyet yürüttükleri yönünde bilgiler bulunan 4'ü yabancı uyruklu toplam 11 şüpheliye operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 11 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
30 Ara 2023 - 17:11- Asayiş Güncelleme:
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 11 kişi yakalandı
DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu toplam 11 şüpheli yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.