30 Ara 2023 - 17:11- Asayiş G:

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 11 kişi yakalandı

DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda, 4'ü yabancı uyruklu toplam 11 şüpheli yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 11 kişi yakalandı mask
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütü içeresinde faaliyet yürüttükleri yönünde bilgiler bulunan 4'ü yabancı uyruklu toplam 11 şüpheliye operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 11 şahıs gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
# operasyon

30 Ara 2023 - 17:11 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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