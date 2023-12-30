Karavar, "Türk milleti para için diz çökmez ve çökmeyecektir"

"Yardım etmeye hazırım"

Karavar, " Suudi Arabistan’da Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı uyguladığı şartlı gerekçesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak içime sindiremiyorum. Benim milli marşıma ve Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duymayan Araplar binim için bir hiçtir. Şimdi Suud efendileri TCMB 5 milyar dolarlarını istiyorlar. Bende bir yerli ve milli vatandaş olarak ülkem için Türkiye’de bir Arap kalmamak kaydı ile 30 bin dolar ile Suudi’den alınan 5 milyar doları ödemek için yardım etmeye hazırım Türk milleti para için diz çökmez ve çökmeyecektir" ifadelerini kullandı.