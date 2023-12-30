Karavar, "Türk milleti para için diz çökmez ve çökmeyecektir"

"Yardım etmeye hazırım"
Karavar, " Suudi Arabistan’da Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı uyguladığı şartlı gerekçesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak içime sindiremiyorum. Benim milli marşıma ve Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duymayan Araplar binim için bir hiçtir. Şimdi Suud efendileri TCMB 5 milyar dolarlarını istiyorlar. Bende bir yerli ve milli vatandaş olarak ülkem için Türkiye’de bir Arap kalmamak kaydı ile 30 bin dolar ile Suudi’den alınan 5 milyar doları ödemek için yardım etmeye hazırım Türk milleti para için diz çökmez ve çökmeyecektir" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli - Cuma bey
Senin gibi vatanseverler varken diz çöktüremezler Allah'ın izniyle
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.