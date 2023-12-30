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Karavar, "Türk milleti para için diz çökmez ve çökmeyecektir"

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı ve CHP Kocaeli 28.dönem milletvekili adayı Cuma Karavar, Suudi Arabistan’da skandal olaylara sahne olan Süper Kupa Finali ile ilgili sert tepki gösterdi.

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Karavar, "Türk milleti para için diz çökmez ve çökmeyecektir" mask

"Yardım etmeye hazırım"

Karavar, " Suudi Arabistan’da Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı uyguladığı şartlı gerekçesi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak içime sindiremiyorum. Benim milli marşıma ve Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duymayan Araplar binim için bir hiçtir. Şimdi Suud efendileri TCMB 5 milyar dolarlarını istiyorlar. Bende bir yerli ve milli vatandaş olarak ülkem için Türkiye’de bir Arap kalmamak kaydı ile 30 bin dolar ile Suudi’den alınan 5 milyar doları ödemek için yardım etmeye hazırım Türk milleti para için diz çökmez ve çökmeyecektir" ifadelerini kullandı.
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30 Ara 2023 - 17:01 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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Yorumlar

(1)
01

İzmitli - Cuma bey

Senin gibi vatanseverler varken diz çöktüremezler Allah'ın izniyle

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Aralık 17:42

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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