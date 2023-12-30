Real Madrid'de Arda Güler geri döndü!

İspanya LaLiga'da averajla liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, 2023'ün son antrenmanını gerçekleştirdi.

İspanyol devi, yılın son antrenmanını taraftara açık yaptı.

ARDA GÜLER GERİ DÖNDÜ

Kulüpten yapılan açıklamada sakatlıklarını atlatan Vinicius Jr, Rodrygo, Dani Carvajal ve Arda Güler'in antrenmanın büyük bir bölümünde takımla çalıştığı belirtildi.

Sakatlıkları süren Ferland Mendy, Edouardo Camavinga ve Lucas Vazquez'in salonda çalıştığı kaydedildi.

Thibaout Courtouis, David Alaba ve Eder Militao'nun ise tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.

Bu sezon LaLiga'da Real Madrid, 18 maçta 14 galibiyet 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

Real Madrid, topladığı 45 puanla averajla liderlik koltuğunda oturuyor. Başkent ekibini 45 puanla Girona takip ediyor.

Kaynak: cumhuriyet