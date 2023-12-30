Yoğun duman itfaiyeyi harekete geçirdi 

Olay, saat 16.00 sıralarında İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Belinay Sokak’ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Bina içerisinde yoğun dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binada inceleme yapan itfaiye ekipleri herhangi bir yangına rastlamadı. Binadaki dumanın dağılması sebebiyle itfaiye ekipleri geri dönerken yoğun dumanın neden kaynaklandığı belirlenemedi.