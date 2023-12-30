Olay, saat 16.00 sıralarında İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Belinay Sokak’ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Bina içerisinde yoğun dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binada inceleme yapan itfaiye ekipleri herhangi bir yangına rastlamadı. Binadaki dumanın dağılması sebebiyle itfaiye ekipleri geri dönerken yoğun dumanın neden kaynaklandığı belirlenemedi.
- Asayiş
Yoğun duman itfaiyeyi harekete geçirdi
İzmit ilçesinde bulunan 3 katlı binanın içerisindeki yoğun duman itfaiye ekipleri harekete geçirdi. Ekipler tarafından yapılan incelemede yangına rastlanmadı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.