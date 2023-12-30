- Asayiş

Yoğun duman itfaiyeyi harekete geçirdi 

İzmit ilçesinde bulunan 3 katlı binanın içerisindeki yoğun duman itfaiye ekipleri harekete geçirdi. Ekipler tarafından yapılan incelemede yangına rastlanmadı.

Demirören Haber Ajansı
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Yoğun duman itfaiyeyi harekete geçirdi  mask
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Olay, saat 16.00 sıralarında İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Belinay Sokak’ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Bina içerisinde yoğun dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Binada inceleme yapan itfaiye ekipleri herhangi bir yangına rastlamadı. Binadaki dumanın dağılması sebebiyle itfaiye ekipleri geri dönerken yoğun dumanın neden kaynaklandığı belirlenemedi. 
# inceleme, sağlık, sevk edildi

30 Ara 2023 - 17:17 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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