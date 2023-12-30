Atatürk'ün Suudi Kralı'na yazdığı mektup gündem oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, yaşanan kriz nedeniyle iptal edilmiş , Maç öncesi Atatürk tişörtü ve pankartına izin verilmemesi üzerine Galatasaray ve Fenerbahçe, sahaya çıkmayı reddederek karşılaşmaya çıkmayacaklarını açıklamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) tarafından yapılan açıklamada, "Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşı ile başlayacaktır." denildi. Ancak, Suudi yetkililerin Atatürk tişörtü ve pankart açılmasına izin vermemesi üzerine maç iptal edildi.

TFF'nin Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, "İstiklal Marşı ile ilgili taahhütname var. Suudiler bu taahhütnameye uymak zorunda." açıklamasında bulundu. Suudi yetkililer, İstiklal Marşı'nın okunmasına ve Türk bayrağının açılmasına izin verirken, Atatürk tişörtü ve pankart açılmasına onay vermedi. Gerekçe olarak önceden haber verilmemesi ve organizasyonun aksamaması gösterildi.

İşte Atatürk'ün Suudi Kralına Yazdığı O Mektup:

" Suudi Kralının dikkatine! Tarafımıza ulaşan haberlere göre Allah'ın sevgili ve özel kulu , elçisi peygamber efendimiz Hz.Muhammed Mustafa'nın kabrini yıkıp yerini değştirecekmişsin. O mezarın tek taşına dokunursan Kurtuluş Savaşı'nı bırakır ordularımla aşağı inerim."

26 Haziran 1919

Mustafa Kemal Atatürk

Maçın İptal Edilmesine sebep olan o tişört

İki takımın futbolcularına, Atatürk portreli tişörtlerle ısınma izni verilmemesi üzerine, her iki takım da maça çıkmama kararı aldı. Bu gelişmenin yanı sıra Suudi Arabistan yönetimi de stadyuma gelen ve Atatürk portreli tişörtler giyen taraftarları içeri almadı.