PERİLER, ORMAN VE MERSİN'DEN SONRA CİM BOMU SAHAYA ÇIKTIĞINA PİŞMAN ETTİ:93-79

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig Temsilcimiz Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'un Perileri son bir hafta içerisinde üçüncü galibiyetini elde ederek üçte üç yaptı ve zirveye dev bir adım attı. Tüm periyotlarda üstünlük kurduğu rakibini özellikle Ayşe Cora'nın müthiş oyunuyla deviren temsilcimiz yılı mutlu kapattı. İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynan maçta geniş bir Taraftar Grubu'da takıma destek verdi. Maç 93-79 İzmit Belediyespor'un üstünlüğüyle bitti.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Murat Ciner, Hüseyin Çamcı, Batuhan Mert Gül

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 21, Calhoun 9, Ayşe Cora 30, Nared 18, Ivanova 12, Ferda Yıldız 1, Dilara Tongar, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı, Özge Özışık 2

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 18, Hines-Allen 11, Hartley 24, Vanloo 20, Meltem Yıldızhan 2, Sude Yılmaz 4, Harika Gözde Eldaş, İnci Güçlü, Büşra Akbaş

1. Periyot: 23-24

Devre: 47-43

3. Periyot: 74-63