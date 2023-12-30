PERİLER, ORMAN VE MERSİN'DEN SONRA CİM BOMU SAHAYA ÇIKTIĞINA PİŞMAN ETTİ:93-79

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig Temsilcimiz Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'un Perileri son bir hafta içerisinde üçüncü galibiyetini elde ederek üçte üç yaptı ve zirveye dev bir adım attı. Tüm periyotlarda üstünlük kurduğu rakibini özellikle Ayşe Cora'nın müthiş oyunuyla deviren temsilcimiz yılı mutlu kapattı. İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynan maçta geniş bir Taraftar Grubu'da takıma destek verdi. Maç 93-79 İzmit Belediyespor'un üstünlüğüyle bitti.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Murat Ciner, Hüseyin Çamcı, Batuhan Mert Gül
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 21, Calhoun 9, Ayşe Cora 30, Nared 18, Ivanova 12, Ferda Yıldız 1, Dilara Tongar, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı, Özge Özışık 2
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 18, Hines-Allen 11, Hartley 24, Vanloo 20, Meltem Yıldızhan 2, Sude Yılmaz 4, Harika Gözde Eldaş, İnci Güçlü, Büşra Akbaş
1. Periyot: 23-24
Devre: 47-43
3. Periyot: 74-63
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.