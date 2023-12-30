İrfan Baydar hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde hizmet veren Baysan Radyatör ile Gölcük ilçesinde hizmet veren Baydar Çelik Limited Şirketlerinin kurucusu, Tuncer ve Tamer Baydar'ın babası, Şükran Yetkin, Müzgan Alişiroğlu ve Türkan Taş'ın abisi, Yeşim Akbaşoğlu, Birhan Baydar, İrfan Baydar ve İrem Baydar'ın dedesi, Mebrure Baydar'ın eşi İrfan Baydar vefat etti. Merhumun cenaze namazı 1 Ocak Pazartesi günü öğle namazına müteakip İstanbul Fenerbahçe Camiinde kılınarak Karamürsel Aile Kabristanlığına defnedilecek.