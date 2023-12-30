30 Ara 2023 - 18:02- Asayiş G:

İrfan Baydar hayatını kaybetti

Kocaeli'nin tanınmış iş insanlarından, Baysan Radyatör ve Baydar Çelik firmasının sahibi İrfan Baydar hayatını kaybetti.

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İrfan Baydar hayatını kaybetti mask

Kocaeli’nin  Kartepe ilçesinde hizmet veren Baysan Radyatör ile Gölcük ilçesinde hizmet veren Baydar Çelik Limited Şirketlerinin kurucusu, Tuncer ve Tamer Baydar'ın babası, Şükran Yetkin, Müzgan Alişiroğlu ve Türkan Taş'ın abisi, Yeşim Akbaşoğlu, Birhan Baydar, İrfan Baydar ve İrem Baydar'ın dedesi, Mebrure Baydar'ın eşi İrfan Baydar vefat etti. Merhumun cenaze namazı 1 Ocak Pazartesi günü öğle namazına müteakip İstanbul  Fenerbahçe Camiinde kılınarak Karamürsel Aile Kabristanlığına defnedilecek.
# Fenerbahçe, Kartepe

30 Ara 2023 - 18:02 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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