Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde hizmet veren Baysan Radyatör ile Gölcük ilçesinde hizmet veren Baydar Çelik Limited Şirketlerinin kurucusu, Tuncer ve Tamer Baydar'ın babası, Şükran Yetkin, Müzgan Alişiroğlu ve Türkan Taş'ın abisi, Yeşim Akbaşoğlu, Birhan Baydar, İrfan Baydar ve İrem Baydar'ın dedesi, Mebrure Baydar'ın eşi İrfan Baydar vefat etti. Merhumun cenaze namazı 1 Ocak Pazartesi günü öğle namazına müteakip İstanbul Fenerbahçe Camiinde kılınarak Karamürsel Aile Kabristanlığına defnedilecek.
30 Ara 2023 - 18:02- Asayiş Güncelleme:
İrfan Baydar hayatını kaybetti
Kocaeli'nin tanınmış iş insanlarından, Baysan Radyatör ve Baydar Çelik firmasının sahibi İrfan Baydar hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.