Süper Kupa rezaleti sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa rezaletinin ardından ilk kez mikrofonlara konuştu.Suudi yetkililerin, Atatürk tişörtüne ve pankartlarına izin vermemesi üzerine, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maça çıkmamasıyla yaşanan krizin yankıları devam ediyor. Eleştirilerin odak noktasındaki TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan'dan döndü.Havalimanı çıkışında gazetecilere kısa bir açıklama yapan Büyükekşi, "İyi seneler diliyorum. Gereken açıklamaları dün yaptık zaten. Hepinize iyi yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.
BÜYÜKEKŞİ'NİN SAĞLIK DURUMU
Maça çıkmama kararı alan Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimiyle saatlerce toplantı yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile yoğun çaba sarf etmesine rağmen kulüpleri kararından vazgeçirememişti.
Toplantı sonrası tansiyon sorunu yaşayan Büyükekşi'nin kaldığı otele ambulans gönderilmişti. Sözcü TV muhabirinin sağlık durumuyla ilgili son durumunu sorması üzerine Büyükekşi, "Şimdi daha iyiyim, inşallah" dedi.
Kaynak: sözcü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.