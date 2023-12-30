- Ekonomi

2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tarifesi belli oldu

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan kararda, 2024 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları (MTV) tarifeleri yer aldı.
2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tarifesi belli oldu mask
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1 Ocak tarihinden tarihinden itibaren uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları (MTV) Resmi Gazete'de ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerleme oranında indirim yetkisini kullanmadı.

2023 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 kadar MTV'ye zam geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde yer alan 2024 yılında ödenecek Motorlu Araç Vergisi (MTV) tarifesi şöyle:

Kaynak: sözcü
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30 Ara 2023 - 18:57 - Ekonomi

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