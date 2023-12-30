- Yaşam

Leman Sam hastaneye kaldırıldı!

Sanatçı Leman Sam, konser sonrası halsizlik şikayetiyle hastaneye gittiği bildirildi. Sam’ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Leman Sam hastaneye kaldırıldı! mask

Ünlü sanatçı Leman Sam, önceki akşam Lüleburgaz’da konser verdi.Sanatçı, sahne sonrası halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti. Koronavirüse yakalanan Sam, tedavi altına alındı. Sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğu, serum ve gıda takviyesi aldığı aktarıldı.
# sağlık

30 Ara 2023 - 19:15 - Yaşam

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