Ünlü sanatçı Leman Sam, önceki akşam Lüleburgaz’da konser verdi.Sanatçı, sahne sonrası halsizlik şikayetiyle hastaneye gitti. Koronavirüse yakalanan Sam, tedavi altına alındı. Sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğu, serum ve gıda takviyesi aldığı aktarıldı.
- Yaşam
Leman Sam hastaneye kaldırıldı!
Sanatçı Leman Sam, konser sonrası halsizlik şikayetiyle hastaneye gittiği bildirildi. Sam’ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.