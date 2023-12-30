Binlerce ailenin yanında oldular

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yıl boyunca şehit yakını, gazi-gazi ailesi, özel birey, hasta, yaşlı, öksüz-yetim çocuklar ile depremzede ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan aileleri evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını karşıladı. Yeni yıl öncesi devletin şefkatine ihtiyacı olan aileler için ekibi ile yollara koyulan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Gönülden Gönüle Projesi” kapsamında İzmit ilçesinde 9 haneyi ziyaret edip, durumlarını yerinde inceledi. Ziyaretleri esnasında rastladığı vatandaşlarla hasbihal edip çocuklara da kitap ve hediyeler veren Vali Yavuz, yeni yılın barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Konuk olduğu ailelerin talepleri dinleyen ve yeni yıl arifesinde ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında yetkililere talimatlar veren Vali Yavuz, "'Devlet, millet için vardır' düsturuyla çıktığımız bu yolda kimsesizlerin kimi olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı mutlu etmek, sorunlarına ortak olmak ve çözüm getirmek bizim görevimizdir. Yeni yıla sıkıntısız ve güzel bir giriş yapılması için ailelerimize olan ziyaretlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

2023 yılında 4 bin 330 aile ziyaret edildi

Her yıl olduğu gibi 2023 yılında da Vali Yavuz, eşi Selda Yavuz, vali yardımcıları ve kaymakamlar ile ziyaretlerine devam ederek vatandaşlara yardım ulaştırdı. Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz'un kurucusu oldukları ve Kocaeli Valiliği koordinasyonunda yürütülen "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında vali yardımcıları ve kaymakamlarla birlikte 2023 yılında 4 bin 330 hane ziyareti gerçekleştirildi.

Kocaeli’de 17 bin 98 haneye misafir olundu

Vali Seddar Yavuz Kocaeli’de göreve başladığı günden bugüne kadar eşi ile birlikte 260 şehit ailesi, 441 gazi ve ailesi, 120 öksüz ve yetim, 382 özel birey, 256 yaşlı, 891 ekonomik yoksunluk çeken aile olmak üzere toplamda 2 bin 350 aileyi evlerinde ziyaret ederek gönül köprüleri kurdu. İl genelinde ise Vali Yavuz, vali yardımcıları ve kaymakamlar ile birlikte bin 740 şehit ailesi, 3 bin 123 gazi ile ailesi, bin 104 öksüz ve yetim, 2 bin 156 özel bireye, bin 848 yaşlıya, 7 bin 127 ekonomik yoksunluk çeken aile olmak üzere toplamda 17 bin 98 aileyle hemhal oldu. Bin 210 eğitim yardımı, 3 bin 506 sağlık yardımı, 8 bin 665 maddi yardım, 6 bin 99 gıda yardımı, 153 iş yardımı, bin 48 yaşlı ile engelli yardımı ve 445 eşya yardımı yapıldı.