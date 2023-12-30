AMATÖRDE SONUÇLAR

U12.Gebze Birlikspor- Çayırova Bld Eğitimspor.Müsabaka saatinde Gebze Birlikspor sahada olmadığından dolayı müsabaka oynanmamıştır.sağlıkçı:yok
U-18
Kocaeli Nusretiye spor
Maşukiyespor
Müsabaka saatinde Maşukiyespor sahada olmadığından dolayı maç oynanamamıştır.
Sağlıkçı:Şenol Akman
U18
Dilovasi Yildizlarspor:0
Çayırova Bld egitimspor:8
Saglikci: yok
U14 camcukur 1
Golcuk Karadeniz 2
Sag yok
Bal Ligi
Diliskelesispor = 5
Babaeskispor = 1
U12.çayırova güzeltepespor 0 dilovası Bld Spor 4. Gebze Tayfunspor 0 çayırovaspor 0.gebze Balkanspor 0 Gebzespor 6 sağlıkçı:Yusuf kirenli
[15:58, 30.12.2023] +90 535 882 25 35: Bal
Gebze spor 5
İfa spor:0
U/18 klasman
Tütün çiftlik spor..2
Çayirtepe gençlik ..2
Sağlık.. Fikret Türk
Bal
Yuvacık spor : 1
Çorlu 1947 spor : 3
U 14
Gölcük Şirinköy. 9
Gölcük Asarkoy Spor 1
U 14
Değirmendere Spor. 0
Gölcük Karadeniz spor 17
U 14
Ulaşlı Spor. 0
Karamürsel spor. 0
Sağ Yok
U_18 ELİT C
Çayırova Şekerpınar Gençler Birliği Spor:2
Darıca Kültür Martı Spor: 3
Saglıkçı Yok
A. Süper lig
Hisareyin Spor. 2
Karamürsel spor. 1
Sağ. Yok
U 18 ELIT
Karamursel idmanyurdu 12
Körfez esen spor: 0
Sag yok
U12
Basiskele Damlar spor: 1
Anadolu 1071 spor: 4
Başiskele Birlik spor: 2
Anadolu yenikoy spor: 0
Sağlıkçı:Olgun Dursun
Seymen karsiyaka spor: 1
Kullar 1975 spor: 3
Yuvacik spor: 1
Kullar spor: 4
Sağlıkçı:Yok
Başiskele belediye spor: 4
Bahçecik spor:1
Sağlıkçı:yok
U16
Kullar 1975 spor:4
Başiskele belediye spor:2
Sağlıkçı:yok
U 18 ELİT C
DİLOVASI BLD.SPOR:6
GEBZE SULTAN ORHAN SPOR:1
SAGLIKCI:YOK
U18 ELİT A
Kullar spor: 0
Yeşilova spor: 0
Sağ:Eren Korkmaz
U 14
Gölcükspor 3
Hisareynspor 3
G. İdman yurdu 0
Karamursel id yurdu 8
U 16
Gölcükspor 5
G. Şirinköyspor 2
U 18 Elit
Harb iş 0
K.Günéşspor 1
Smy
1.Küme
İ. Balabanspor 2
Darıca Birlikspor 6
Sag . Şenol Akman .
S AMATÖR
KORBLD HEREKE YILDIZSPOR/1
ARS,ORG,SANAYİ SPOR /1
SAGLİKCİ ORHAN DURSUN
U12
İzmit Yenimahallespor:0
İzmit Erenlerspor:3
Çenesuyu Plajyolu Spor:0
Kyöd Spor:10
U16
İzmit Yıldızspor:5
İzmit Erenlerspor:0
İzmit Yahyakaptan Spor:4
Bağçeşmespor:0
U18 Klasman
İzmit Yenimahallespor:1
İzmit Baçspor:0
Sağ.Yok
U-14
Kocaeli Okan-0
Marmara Genclik-6
U-16
İzmit 41 FK-2
Üçyoldogu-1
K.Güneş-2
Kocaeli 61 FK-1
K.1937 Seka-2
Kireçocakları-1
U14 Alikahya Bld Spor 2 İzmit Malta spor 4 Sağlıkçı YOK
r3r3r Cayirtepe spor 4 İzmit Gençlerbirliği 2 sağlıkçı FURKAN GÜLER
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.