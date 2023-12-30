Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfretmişti! Fenomen Azad Yılmaz gözaltına alındı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde kriz çıktı. Maça saatler kala Suudi yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk fotoğraflı tişörtü giymesine izin vermeyince takımlar da maça çıkmama kararı alarak ülkeye döndü. Yaşanan krizin ardından küfür içerikli bir video yayınlayan fenomen Azad Yılmaz hakkında işlem başlatılarak gözaltına alındı.

"BAŞKA HALKLARA HAKARET EDEN VE DEĞERLERİMİZİ AŞAĞILAYANLAR ADALETE TESLİM EDİLECEK"



Fenomenin gözaltına alınmasının ardından X hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu (X) üzerinden yayınlanan küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şahıs "Halkı Kim Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan Samsun'da gözaltına alınmıştır. Halkımız arasında nifak tohumları eken, başka halklara hakaret eden, milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılayanlar bir bir adalete teslim edilecektir" dedi.

Kaynak: karar