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Kocaeli'de o ilçede elektrikler kesilecek

SEDAŞ'ın planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Gebze'de elektrik kesintisi yapacak

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Kocaeli'de o ilçede elektrikler kesilecek mask

SEDAŞ'ın planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın (31 Aralık Pazar) Gebze'de  planlı elektrik kesintisi yaşanacak. İşte etkilenecek bölgeler:

KOCAELİGEBZEPELITLI, PELİTLİ4407., 4461, 4462, 4462., 4471., 4475., 4476, 4476., 4478., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU CD., ERDAĞI SK., EŞREF SK., GÖNEN SK., GÜVERCİN SK., MANOLYA SK., PINAR SK., SEZER SK., SOYLU SK., TAŞ SK., TAVŞANLI YOLU CD., YAYLA SK., YENI MEZARLIK YOLU, YENI MEZARLIK YOLU CD., YENİ MEZARLIK YOLU, YENİ MEZARLIK YOLU CD.31.12.202308:3016:00
# SEDAŞ, planlı bakım, yeni

30 Ara 2023 - 22:45 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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