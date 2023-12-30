MasterChef All Star'da son ceketin sahibi belli oldu

TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan popüler yarışma programı MasterChef'te birincinin açıklanması için geri sayım başladı. Bu hafta her gün birer yarışması final için şef ceketini giydi. Kalan iki yarışmacı ise Masterchef hayallerine veda etti.
Pazartesi akşamı ilk ceketin sahibi Tahsin olurken Salı akşamı ikinci ceketin sahibi Barbaros oldu. Üçüncü ceketi kazanan isim ise Esra oldu. Dördüncü ceketi önceki gün Sergen giyerken kalan son ceket de dün akşam sahibini buldu.
SON CEKET SAHİBİNİ BULDU
Yarışmacılar ilk turda karides, nar, lemongrass, esmer bulgur ve Mengen peyniri kullanarak yaratıcı tabaklar çıkarmak için uğraştı.
Yarışmacıların ilk turda şeflerden aldıkları puanlar ise şu şekilde:
Kıvanç: 23
Hasan: 21
Eren: 19
Böylece Kıvanç ikinci tura birinci olarak girmiş oldu.
Tüm dünyada restoranları ve yemekleriyle kendinden söz ettiren Maksut Aşkar ikinci turun konuk şefi oldu. Yarışmacılar Maksut Şef'in 'Kuzugöbeği Mantısı' tabağını yaptılar.
İkinci turda alınan puanlar ise şöyleydi:
Hasan: 27,5 puan (Toplamda 48,5 puan)
Kıvanç: 24 puan (Toplamda 47 puan)
Eren: 28 puan (Toplamda 47 puan)
Kıvanç ve Eren aynı puanı aldıkları için ikisi de yarışmadan 6'ncı olarak ayrıldı.
Kıvanç ayrılık konuşmasında, yorulduğunu söyleyerek yarışmanın kendisi için yorucu olmaya başladığını açıkladı.
Hasan aldığı 48,5 puanla beşinci ve son ceketin sahibi oldu.
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.