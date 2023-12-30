Süper Kupa krizinin perde arkası aralanıyor: Suudi Polisi Fenerbahçe soyunma odasında Atatürk posteri aramış

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Fenerbahçe- Galatasaray Süper Kupa maçı ile ilgili krizin ayrıntıları gazeteci Nevzat Çiçek tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Çiçek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) maçın organizasyonunu diplomatik kanallar yerine ikili ilişkilerle yürütmeye çalışmasının ana sebep olduğunu belirtti.

Çiçek'in iddialarına göre, Suudi Arabistanlı yetkililer, 18 Aralık 2023 tarihinde maç öncesinde ve sırasında kesinlikle 100. Yıl logosuna ve Atatürk posterlerine izin verilmeyeceğini bildirmiş. Bu taleplerin son dakikada yapılan protokole eklenmesi ise kabul edilmemiş. Kriz, Suudi Arabistan polisinin Fenerbahçe soyunma odasını arayıp Atatürk posteri ve 100. yıl materyalleri aramasıyla ipler tamamen gerilmiş. İstiklal Marşı'nın okunmasını engellemeye çalışan stad görevlileriyle de durum tamamen kontrolden çıkmış.



İşte Çiçek'in o paylaşımı:

"Dün akşam Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması planlanan Fenerbahçe-Galatasaray süper kupa maçı nedeniyle oluşan krizin perde arkasıyla ilgili çok şey yazıldı çizildi Önce şunu söyleyeyim krizin ana sebebi Türkiye Futbol Federasyonu’nun ikili ilişkilerle yürütmeye çalıştığı süreç.

Bu süreç diplomatik olarak önce planlansaydı bu kriz yaşanmazdı Dışişleri Bakanlığı ve Büyükelçilik ile süreci yürütme yerine TFF kendi başına çıktığı yolda, iş işten geçtikten sonra ilgili birimlerle iletişime geçmiş ancak olumsuz sonucun önüne geçilememiştir.



Kamuoyunun ilk defa duyacağı bilgileri paylaşayım:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa finali için Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerine ek gelir sağlama önerisinde bulunmuş ve bir teklif hazırlamıştır.

İki kulüp başkanı, Ağustos 2023 tarihinde Süper Kupa finali için TFF'ye vekalet vermiştir. 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının en iyi teklifi veren Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması, tamamen kulüpler ve TFF tarafından ortak bir kararla belirlenmiş ve organize edilmiştir.

Maç organizasyonun öncesinde TFF ile Suudi Arabistanlı yetkililer arasında sahada ve tribünlerde uyulacak kurallara ve esaslara ilişkin 20 Ekim 2023’te bir protokol üzerinde mutabakata varılmıştır. Sözleşmede FIFA, AFC, UEFA ve diğer uluslararası futbol düzenleyici ve yönetici kuruluşların kurallarının geçerli olacağı belirtilmiştir.



1-Türkiye Futbol Federasyonu krize kadar süreci kendisi ikili ilişkilerle, telefonlarla yönetmeye çalışmıştır. İş çıkmaza girince büyükelçilik vb makamlar haberdar edilmiş ama iş işten geçmişti.

2- Suudi Arabistanlı yetkililer 18 Aralık 2023 tarihinde maç öncesinde ve sırasında kesinlikle 100. Yıl logosuna ve Atatürk posterlerine izin verilmeyeceğini, zira söz konusu dökümanların siyasi içerik kapsamında değerlendirildiğini TFF yetkililerine bildirmiştir. TFF ve Suudi Arabistan yetkilileri, söz konusu müsabakanın bir milli maç olmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı olması dolayısıyla İstiklal Marşı okunması ve Türk bayraklarının kullanılmasına yönelik uzlaşıya varmışlardır.

3-Suudlu yerkililerin izin verilmeyeceğinin anlaşılması üzerine Fenerbahçe Spor Klübü Başkanı Ali Koç, kendi takımlarının maç öncesi ısınmaya üzerinde Atatürk resminin olduğu tişörtlerle çıkmak istediklerini TFF yetkililerine iletmiştir. Tüm çabalara rağmen Suudi Arabistanlı yetkililerden sonuç alınamamıştır

4-Kulüpler, maçın hemen öncesinde takımların sahaya ısınmak için Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle çıkma ve üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkma taleplerinin TFF ile Suudi yetkililer arasında daha önceden yapılan protokole eklenmesini talep etmişlerdir.Suudi Arabistanlı yetkililer, daha önce TFF ile yaptıkları anlaşmayla uluslararası yönetmelikler ve düzenlemeleri gerekçe göstererek maçın hemen öncesinde bu talepleri mevcut protokole eklemeyi kabul etmemiştir.

5- Bu gelişmeler ışığında kriz devam ederken, Suudi Arabistan polisi Fenerbahçe soyunma odasını maçtan saatler önce arama yapmış, Atatürk Posteri ve 100. Yıl logolu materyal aramıştır.

6- Böylesine büyük bir organizasyonun Suudi Arabistan gibi bir ülkede yapılması için, en baştan en üst düzeyde çerçevesi tam olarak çizilmiş, protokole bağlanmış bir sistem üzerinde gidilmesi gerekirken, ana hatları belirlenen, detaylara hiç girilmeyen bir protokol üzerinden Suudi Arabistan’a gelinmiş, en küçük detaylarda ki boşluklar, büyük sorunlara yol açmıştır.

7- Stada Türk taraftarlar alındıktan sonra, maçla ilgili sorunlar sosyal medya üzerinden yayılmaya başlayınca, dezanformasyonla birlikte olay çığrından çıkmış, staddaki taraftarlar “İstiklal Marşı”mızı okumaya başlamış, bunu duyan stad görevlileri kulakları sağır edecek şekilde yüksek desibelle müzik yayınına başlamışlar ve İstiklal Marşı’mızı okuyan taraftarları susturmuşlardır.

8-Bütün bu hengâme içerisinde malzemecileri, teknik personeli soyunma odalarında mahsur kalarak güvenlik endişesi yaşadılar"

Kaynak: karar