Bursa'da korkutan deprem

Bursa'da deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre, Gürsu'da saat 23.43'te meydana gelen deprem 3.4 büyüklüğünde gerçekleşti.
Yerin 9 kilometre derinliğindeki deprem, kentte çok sayıda vatandaş tarafından hissedilerek paniğe neden oldu.
KANDİLLİ: DEPREM 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Kandilli Rasathanesi ise depremin 3.7 büyüklüğünde ve yerin 13.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.