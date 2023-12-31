Bursa'da korkutan deprem

Bursa'da deprem oldu. AFAD'ın verilerine göre, Gürsu'da saat 23.43'te meydana gelen deprem 3.4 büyüklüğünde gerçekleşti.

Yerin 9 kilometre derinliğindeki deprem, kentte çok sayıda vatandaş tarafından hissedilerek paniğe neden oldu.

KANDİLLİ: DEPREM 3.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi ise depremin 3.7 büyüklüğünde ve yerin 13.1 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.