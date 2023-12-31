2024 MTV tarifesi belirlendi! Hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

1 Ocak tarihinden itibaren uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları ( MTV) Resmi Gazete'de ilan edildi. Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 58,46 arttırıldı. 2023 yılında 1479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın, 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 lira oldu. Elektrik motorlu araçlar için ise tarifenin dörtte biri oranında bir vergi ödemesi olacak.

İŞTE GÜNCEL TARİFE

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde yer alan 2024 yılında ödenecek Motorlu Araç Vergisi (MTV) tarifesi şöyle:

Kaynak: MİLLİYET