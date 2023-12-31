Genç Parti eski İl Başkanı, Saadetten aday adayı

31 Mart tarihinde yapılacak Yerel Seçimler için Aday Adaylığı başvurusunu tamamlamak üzere Kocaeli Valiliğinden emekli, Genç Parti eski il başkanı Erkan ÖRS evraklarını İlçe Başkanı Latif Gökhan DURTAŞ’a teslim etti.

Erkan ÖRS “Hepimiz çok iyi biliyoruz ki gönülden yapılan her iş bereketlenir, yüksünerek yapılan işlerin ise hiç kimseye bir faydası olmaz. Önümüzdeki seçime kadar olan dönemde herkesle görüşeceğiz. Ve inşallah Derince ilçemize Saadet Partisi bayrağını dikeceğiz. Gayret edeceğiz, çalışacağız ve kazanacağız” ifadelerine yer verdi

Erkan ÖRS kimdir?

1967 yılında İzmit’te doğdu. 1989-2006 yılları arasında Petkim Aş.’de işletme operatörü olarak görev yapan ÖRS, iş yerinin özelleşmesi nedeniyle Derince Kaymakamlığı yazı işleri birimine ardından da Kocaeli Valiliği geçiş yaparak iş hayatına devam etti ve kendi isteği ile emekliliğe ayrıldı. Genç Parti Kurucular listesinde görev yaptıktan sonra seçilmiş il başkanı olarak 2002-2006 yılların arasında İl Başkanlığı görevinde bulundu. 2019 seçimlerinde Saadet Partisi Derince Meclis Üyesi Adaylığı yapan ÖRS, evli ve 2 çocuk babasıdır.