Veraset, intikal ve esnaf vergileri istisna tutarları belli oldu

Vergiden muaf esnaflığın kapsamı genişletilmişti. Muafiyet limiti olan 700 bin lira yeniden değerleme oranında artırılarak 1 milyon 100 bin lira oldu.

Resmi Gazete'de yer alan karar ile; basit usule tabi mükelleflerin kira ve kazanç istisnası hadleri de değişti. Basit usule tabi mükelleflerin kazançları 2021 yılından itibaren gelir vergisinden istisna edilmişti. Basit usule tabi olma şartları arasında yer alan yıllık kira tutarları ile yıllık alım, satım ve iş hasılatı gibi bazı had ve tutarlar da güncellendi.

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden beyannamelerini zamanında veren ve vergilerini ödeyen uyumlu mükellefler, 5 puanlık vergi indiriminden faydalandırılırken, vergi indirimi yapılabilecek tutarın üst limit de yeniden değerleme oranında artırılarak 4,4 milyon liradan 6,9 milyon liraya artırıldı.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE İSTİSNA TUTARLARI ARTTI, TARİFE DEĞİŞTİ

Yeni düzenleme ile birlikte veraset yoluyla intikallerde eş ve çocuklar için uygulanan istisna tutarı 1 milyon 15 bin liradan 1 milyon 609 bin liraya, ivazsız intikaller ve ikramiyelere uygulanan istisna tutarı 23 bin 387 liradan 37 bin 59 liraya çıkartıldı.

Kaynak: MİLLİYET