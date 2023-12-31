Irak'ın Erbil şehrinde Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin faillerinden PKK/KCK'lı 'Renas Derik' kod adlı Cemil Akar, MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği ortak hava harekatında etkisiz hale getirildi.
- Asayiş
Diplomatı şehit eden terörist öldürüldü
MİT ve TSK'nın gerçekleştirdiği operasyonla PKK/KCK'lı 'Renas Derik' kod adlı Cemil Akar öldürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.