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Diplomatı şehit eden terörist öldürüldü

MİT ve TSK'nın gerçekleştirdiği operasyonla PKK/KCK'lı 'Renas Derik' kod adlı Cemil Akar öldürüldü.

Anadolu Ajansı
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Diplomatı şehit eden terörist öldürüldü mask

Irak'ın Erbil şehrinde Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin faillerinden PKK/KCK'lı 'Renas Derik' kod adlı Cemil Akar, MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği ortak hava harekatında etkisiz hale getirildi.
# şehit, Hava

31 Ara 2023 - 10:26 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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