Ticaret hayatı 2024’e 7 düzenlemeyle giriyor

1- FİYAT ETİKETİ

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik ile lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işyerleri tarafından, fiyat ve menü bilgileri giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılacak, takılacak veya konulacak.

2 - PERAKENDE DÜZENLEMELERİ

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkilerde bazı husus ve faaliyetler “haksız ticari uygulama” olarak tanımlandı ve bu uygulamalar yasaklandı. Ayrıca, tarım ve gıda ürünlerinin konu olduğu ticari ilişkilerde “üretici veya tedarikçiye nihai perakendeci tarafından azami ödeme süreleri” yeniden belirlendi.

3 - İKİNCİ EL TAŞIT VE TAŞINMAZ İLANLARI

Aldatıcı ve sahte ilanların engellenmesini teminen gerek otomotiv gerekse emlak sektöründe ilan platformlarına, ilan verenlerin kimlik ve iletişim bilgilerini doğrulama ve ilan verme yetkilerinin bulunup bulunmadığını kontrol etme yükümlülüğü getirildi. 1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanan söz konusu hükme aykırı davranan ilan sitelerine ilan başına 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanması hususu düzenlendi.

4 - OTOMOTİV DÜZENLEMELERİ

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikle, ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması yasaklandı ve ikinci el taşıtlara satış için 6 ay- 6 bin kilometre kısıtı getirildi. Söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı.

5 - İKİNCİ EL MOTOSİKLETLER

İlk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen motosikletlerin pazarlaması ve satışı 1 Temmuz 2024 tarihine kadar doğrudan ya da dolaylı olarak yapılamayacak. Buna aykırılık teşkil eden ticari faaliyet kapsamındaki satışların noterlikler nezdinde engellenmesi uygulamasına, motosiklet satışlarının da dahil edilmesine karar verildi.

6 - E-TİCARET DÜZENLEMELERİ

Getirilen düzenleme ile, pazaryeri satıcılarının kendilerine ait verileri diledikleri zaman diğer elektronik ticaret pazaryerlerine taşıyabilmesine imkân sağlandı. Pazaryerlerinin, kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markalarını taşıyan malları satışa sunması veya satışına aracılık etmesi kurallarında düzenlemeye gidildi.

7 - ASGARİ SERMAYE ARTIRIMI

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, en az sermaye tutarları anonim şirketlerde 50 bin liradan 250 bin liraya, limited şirketlerde 10 bin liradan 50 bin liraya yükseltildi.

Vergi ve harç tutarları belli oldu

VERGİ VE HARÇ TUTARLARI BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2024 yılında uygulanacak olan vergi, harç ve diğer maktu tutarlar açıklandı. Günlük 110 lira olan yemek parası istisna tutarı 170 liraya, 56 lira olan yol parası istisna tutarı da 88 liraya çıktı. Böylece, aylık 4 bin 420 lira yemek parası, 2 bin 888 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi ( MTV) yüzde 58,46 artarken, 2023 yılında 1479 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın, 2024 yılı vergisi 2 bin 343 liraya, 3 bin 323 lira motorlu taşıtlar vergisi olan bir aracın 2024 yılı vergisi ise 5 bin 265 liraya çıktı. Pasaport ve ehliyet harçları da artarken, 1 yıl süreli pasaportlar için harç tutarı 2 bin 396,60 lira, 3 yıl süreliler için 5 bin 558,30 lira ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 7 bin 833 lira oldu. B sınıfı sürücü belgesi harcı 3 bin 945,40 lira olarak uygulanacak. Yolcu beraberi getirilen cep telefonlarına ilişkin harç 20 bin liradan 31 bin 692 liraya çıktı. Kira gelirlerindeki 21 bin lira olan istisna tutarı 33 bin liraya, tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 13 bin liraya çıktı. (ANKARA Milliyet)