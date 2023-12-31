Başiskele'de 1805 m² arsa mahkemeden satılıktır(çoklu satış)

2023/46 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/46 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Yuvacık Mah. 1119 Ada, 10 Parsel, arsa vasfında, 1.805,27 m2,üzeri boş,imar yolunun henüz açılmadığı,%20-25 arasımeyilli taşınmazdır.İmar Durumu: Konut alanında kaldığıve taks 0,25 kakas 0,75üç kat Kıymeti : 13.539.525,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 13:31-
Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 13:31-
Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 13:31
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Kocaeli İl, Başiskele İlçe, Yuvacık Mah. 1119 Ada, 11 Parsel, arsa vasfında, üzeri boş, 2.424,96 m2, imar yolunun henüz açılmadığı, %20/25 meyile sahip taşınmazdır. İmar Durumu: Konut Alanı, taks 0,25 kaks 0,75, 3 kat , Kıymeti : 16.974.720,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 13:42-
Bitiş Tarih ve Saati: 20/02/2024 - 13:42
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 13:42-
Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 13:42
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri:Kocaeli İl, Başiskele İlçe, Ş.Yuvacık Mah. 856 ada 1 parsel, 463,80 m2, Arasa vasfında, üzeri boş, yola cephesi var, ulaşımı kolay, değerli bir taşınmaz.İmar Durumu: Konut alanı, taks 0,3 kaks 0,9, üç kat, Kıymeti : 4.058.250,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 13:53-
Bitiş Tarih ve Saati: 20/02/2024 - 13:53
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 13:53-
Bitiş Tarih ve Saati: 14/03/2024 - 13:53
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Başiskele İlçe, Ş. Yuvacık Mahalle 856 Ada, 2 Parsel, arsa vasfında 382,90 m2,üzeri boş,yolu mevcut, ulaşımı kolaytaşınmaz ,İmar Durumu: Konut alanı, taks 0,3 kaks 0,9, üç kat Kıymeti : 3.350.375,00 TL KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:04-
Bitiş Tarih ve Saati: 20/02/2024 - 14:04
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 14:04-
Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 14:04
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İli, Başiskele İlçe, Ş. Yuvacık Mahalle 856 Ada, 3 Parsel, arsa vasfında, 381,30 m2,üzeri boş, yola cephesi var, ulaşımı kolay, belediye hizmetlerine sahip, değerli taşınmazdır.
İmar Durumu: Konut alanı, taks 0,3, kaks 0,9, üç kat Kıymeti : 3.336.375,00 TL KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:16-
Bitiş Tarih ve Saati: 20/02/2024 - 14:16
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 14:16-
Bitiş Tarih ve Saati: 14/03/2024 - 14:16
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Başiskele İlçe, Ş. Yuvacık Mahalle 448 Ada, 1 Parsel, arsa vasfında, 1.558,01 m2, üzeri boş, %3/35 meyile sahip, yola cephesi var, İmar Durumu: Konut alanında, taks 0,3 kaks 0,9, üç kat, küçük bir kısmı imar yolunda kaldığı. Kıymeti : 9.348.060,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:28-
Bitiş Tarih ve Saati: 20/02/2024 - 14:28
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 14:28-
Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 14:28
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Başiskele İlçe, Aydınkent Mahalle 2941 Ada, 26 Parsel, tarla vasfında, 3.857,33 m2, imar yolunun henüz açılmadığı, %10/35 eğime sahip taşınmazdır. Maliye hazinesinin 140,86 m2 daimi irtifak hakkı mevcut, Taşınmaz irtifak hakkı ile satılacaktır
İmar Durumu: Rekresyon alanında kaldığı,bir kısmının ise Jeolojk açıdan uygun olmayan alanda
Kıymeti : 5.785.995,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:39-
Bitiş Tarih ve Saati: 20/02/2024 - 14:39
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 14:39-
Bitiş Tarih ve Saati: 14/03/2024 - 14:39
28/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.