Başiskele'de 1805 m² arsa mahkemeden satılıktır(çoklu satış)

T.C.KOCAELİ1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/46 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/46 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Yuvacık Mah. 1119 Ada, 10 Parsel, arsa vasfında, 1.805,27 m2,üzeri boş,imar yolunun henüz açılmadığı,%20-25 arasımeyilli taşınmazdır.İmar Durumu: Konut alanında kaldığıve taks 0,25 kakas 0,75üç kat Kıymeti : 13.539.525,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 13:31-

Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 13:31-

Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 13:31

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Kocaeli İl, Başiskele İlçe, Yuvacık Mah. 1119 Ada, 11 Parsel, arsa vasfında, üzeri boş, 2.424,96 m2, imar yolunun henüz açılmadığı, %20/25 meyile sahip taşınmazdır. İmar Durumu: Konut Alanı, taks 0,25 kaks 0,75, 3 kat , Kıymeti : 16.974.720,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 13:42-

Bitiş Tarih ve Saati: 20/02/2024 - 13:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 13:42-

Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 13:42

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri:Kocaeli İl, Başiskele İlçe, Ş.Yuvacık Mah. 856 ada 1 parsel, 463,80 m2, Arasa vasfında, üzeri boş, yola cephesi var, ulaşımı kolay, değerli bir taşınmaz.İmar Durumu: Konut alanı, taks 0,3 kaks 0,9, üç kat, Kıymeti : 4.058.250,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 13:53-

Bitiş Tarih ve Saati: 20/02/2024 - 13:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 13:53-

Bitiş Tarih ve Saati: 14/03/2024 - 13:53

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Başiskele İlçe, Ş. Yuvacık Mahalle 856 Ada, 2 Parsel, arsa vasfında 382,90 m2,üzeri boş,yolu mevcut, ulaşımı kolaytaşınmaz ,İmar Durumu: Konut alanı, taks 0,3 kaks 0,9, üç kat Kıymeti : 3.350.375,00 TL KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:04-

Bitiş Tarih ve Saati: 20/02/2024 - 14:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 14:04-

Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 14:04

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İli, Başiskele İlçe, Ş. Yuvacık Mahalle 856 Ada, 3 Parsel, arsa vasfında, 381,30 m2,üzeri boş, yola cephesi var, ulaşımı kolay, belediye hizmetlerine sahip, değerli taşınmazdır.

İmar Durumu: Konut alanı, taks 0,3, kaks 0,9, üç kat Kıymeti : 3.336.375,00 TL KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:16-

Bitiş Tarih ve Saati: 20/02/2024 - 14:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 14:16-

Bitiş Tarih ve Saati: 14/03/2024 - 14:16

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Başiskele İlçe, Ş. Yuvacık Mahalle 448 Ada, 1 Parsel, arsa vasfında, 1.558,01 m2, üzeri boş, %3/35 meyile sahip, yola cephesi var, İmar Durumu: Konut alanında, taks 0,3 kaks 0,9, üç kat, küçük bir kısmı imar yolunda kaldığı. Kıymeti : 9.348.060,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:28-

Bitiş Tarih ve Saati: 20/02/2024 - 14:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 14:28-

Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 14:28

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Başiskele İlçe, Aydınkent Mahalle 2941 Ada, 26 Parsel, tarla vasfında, 3.857,33 m2, imar yolunun henüz açılmadığı, %10/35 eğime sahip taşınmazdır. Maliye hazinesinin 140,86 m2 daimi irtifak hakkı mevcut, Taşınmaz irtifak hakkı ile satılacaktır

İmar Durumu: Rekresyon alanında kaldığı,bir kısmının ise Jeolojk açıdan uygun olmayan alanda

Kıymeti : 5.785.995,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 14:39-

Bitiş Tarih ve Saati: 20/02/2024 - 14:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 14:39-

Bitiş Tarih ve Saati: 14/03/2024 - 14:39

28/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.