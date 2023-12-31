İzmit'te 3+1 95 m² daire icradan satılık

T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ

2022/25 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/25 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, MEHMETALİPAŞA Mahalle/Köy, 3340 Ada, 1 Parsel, B1/2/9/A/39 nolu bağımsız bölüm taşınmazın 11/32 hissesi satılıktır. 7 Bloklu 329 Meskenli Kargir Apartmanana taşınmaz nitelikli toplu konut alanında bulunan B1/2/A Blok 9.Kat 39 no.lu bağımsız bölüm MESKEN dir. Taşınmaz intikal edinme sebebi ile çok hisselidir. Orta gelir grubu tarafından tercih gören çok katlı konut yapılaşması bölgesinde alt yapı ve ulaşım sorunu yoktur. Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu 14 katlı, 25 yıllık bina Yuvam Akarca toplu konut bölgesindedir. Binada çalışır durumda 2 adet asansör, toplam 44 daire vardır. Daireler merkezi sistem doğalgaz ile ısıtılmaktadır.Kıymet takdirine konu taşınmaz 9.katta, binanın doğu ve güney cephesindedir. İçinde kiracının ikamet ettiği şifahi bilgisi edinilmiştir. 3b yapı sınıfındadır. Projesine göre 3+1 dairedir. İki balkonludur. 110 m² brüt, 95 m² net alanındadır. İçi gezilemediği için standart malzemelerle yapılı olduğu, lüks olmadığı,yapım yaşı eski olduğu için yapı malzemelerinin de eskimiş olduğu ancak kullanılabilir durumda olduğu kabul edilerek değerlendirme yapılmıştır.

Adresi : Fevzi Çakmak Mahallesi, Hekimoğlu Sokak No11, B1/2 Blok, D:39 İzmit/ KOCAELİ

Yüzölçümü : 34.976 m2

Arsa Payı : 4/1351

İmar Durumu : İzmit Belediyesi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık nizam E=1,50 hmax=49,00 mt. kat yapılaşma koşullarında Meskun Konut Alanında kalmaktadır. Kıymet takdirine konu taşınmaz belediye eli ile yapılmış Yuvam Akarca toplu konut bölgesinde olup, iskanlıdır. Konu taşınmaz projesindeki kat ve konumundadır. Binada kat mülkiyeti kurulmuştur.

Kıymeti : 481.250,00 TL(11/32 hisse değeridir.)

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 14:00

12/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.