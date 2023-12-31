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“Hiç Kimsenin Öyküsü” adlı oyun 10 Ocak'ta tiyatro severlerle buluşacak!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 10 Ocak’ta oda tiyatrosunda “Hiç Kimsenin Öyküsü” adlı oyunla tiyatro severlerin karşısına çıkacak

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“Hiç Kimsenin Öyküsü” adlı oyun 10 Ocak'ta tiyatro severlerle buluşacak! mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni yılda “Hiç Kimsenin Öyküsü” adlı oyunla seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Erdi Mamikoğlu’nun yazdığı, İskender Altın’ın yönettiği oyun iki askerin öyküsünü anlatıyor. Güçlü yapısıyla tiyatro severleri derinden etkileyecek oyunda askerleri Şehir Tiyatroları oyuncuları Aytek Mete Elgün ve Sarper Saydam canlandırıyor. Savaşa, karşı taraflardaki iki askerin gözünden bakan oyun, 10 Ocak 2024 tarihinde oda tiyatrosunda prömiyer yapacak.

OYUNUN KONUSU

Bir tren kompartımanında yolları kesişen iki hayat... Aynı dili konuşan, birbiriyle anlaşan, birbirini anlayan. Onlar yıllar önce farklı ülkelerden gelip aynı ülkeye, aynı şehre, aynı mahalleye yerleşmiş iki göçmen. Ülkede savaş çıkmış, karşıt cephelerde savaşmış, barış süreciyle birlikte evlerine döneceklerdir. Yüzümüzde tebessümle tanık olduğumuz heyecan, gerilim dolu hesaplaşmalarında onur, adalet, vicdan sorgulanırken derin bir yüzleşmeye bizler de ortak olmaya hazır mıyız?
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2024, yeni

31 Ara 2023 - 11:02 - Kültür-Sanat

Muhabir  Haber Merkezi

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