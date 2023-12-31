Ölümlü Dünya'nın dizisi mi geliyor?

Son yıllarda Türk sinemasının en sevilen komedi filmlerinden olan Ölümlü Dünya'nın devam filmi Ölümlü Dünya 2, geride bırakmaya hazırlandığımız yıla damgasını vuran yapımlardan oldu. Filmin yönetmeni Ali Atay, 3. filmin çekilip çekilmeyeceği konusuna da açıklık getirdi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın Youtube kanalına konuşan Ali Atay, “Ölümlü dünya filminin üçüncüsünün geleceğini sanmıyorum. Şimdi başka bir şeyler yapmak istiyorum… Bence devamının olmaması gerekiyor. Hatta birinci filmin sonunda bütün karakterler ölüyordu. Hepsini bayağı kıyımdan geçiriyorduk… Ama ölürken bile çok sinir bozucu anlar vardı… Sonra kıyamadık” dedi.

'HİKAYELERİN 100 DAKİKAYA SIKIŞMASI HOŞUMA GİTMİYOR'

Filmin devam etmeyeceğini belirten Atay, bir de sürprizin olabileceğini belirterek, “Mesela 100 dakika 110 dakikaya o karakterlerin o hikâyenin sıkışması benim hoşuma gitmiyor… Daha uzun uzun anlatmak istiyorum, hepsinin daha fazla hikâyesini anlatmak istiyorum. Ölümlü Dünya’nın devamını dizi olarak yapabilirim” diye konuştu.

'HİKAYELERİN 100 DAKİKAYA SIKIŞMASI HOŞUMA GİTMİYOR'

Filmin devam etmeyeceğini belirten Atay, bir de sürprizin olabileceğini belirterek, “Mesela 100 dakika 110 dakikaya o karakterlerin o hikâyenin sıkışması benim hoşuma gitmiyor… Daha uzun uzun anlatmak istiyorum, hepsinin daha fazla hikâyesini anlatmak istiyorum. Ölümlü Dünya’nın devamını dizi olarak yapabilirim” diye konuştu.

Kaynak: KARAR