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Dilan Polat hastaneye kaldırıldı

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, kara para aklama iddiasıyla 5 Kasım'da tutuklanmıştı. Polat'ın avukatı ve yakınları sık sık sinir krizi geçirdiğini ve intiharı düşündüğünü açıklamışlardı. Polat ikinci kez hastaneye kaldırıldı.

Demirören Haber Ajansı
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Dilan Polat hastaneye kaldırıldı mask

Kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanan Dilan Polat'ın Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Yapılan tetkiklerin ardından Polat tekrar cezaevine götürüldü.

Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım Pazar Günü tutuklanmıştı. Avukatları Dilan Polat için psikolojisinin iyi olmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı. 2019 yılından beri antidepresan ilaç kullandığı öğrenilen Dilan Polat'ın ilaçları bittiği için 29 Aralık Cuma Günü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Yapılan tetkiklerin ardından Polat yeniden Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü
# Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Para, eğitim, ceza

31 Ara 2023 - 11:48 - Gündem

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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