Sarı'dan yeni yıl mesajı

Sarı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“Vatan Evlatlarına Minnettarız"

"Vatanı savunmak için canla başla mücadele eden silahlı kuvvetlerimizin mensuplarına vatan evlatlarımıza kar kış yağmur çamur demeden kahraman askerlerimiz tarafından yürütülen sınır dışı operasyonlarda vatan evlatlarımızı şehit verdik. Yüreğimiz yandı. Umuyoruz ki terör belasının sona ereceği ve bir tane bile askerimizi daha kaybetme üzüntüsünü yaşamayacağımız bir yıl olmasını umuyorum ve en iyi dileklerimizi onlarla paylaşıyoruz. Vatan size minnettardır.

“Adaletsizliklerle Dolu 1 Yılı Geride Bırakıyoruz”

Adaletsizliğin ve hukuksuzluğun arttığı, yaşanan doğal afetlerle insanlarımızı yitirdiğimiz, ekonomik sorunlarla geniş halk kesiminin mutsuz olduğu Anayasa ihlallerinin tekrarlandığı ve üst yetkili mahkemelerin tanınmadığı çağdaş hukuk düzeninden kopuk bir yılı geride bırakıyoruz. İnanıyoruz ki hak ihlallerinin tekrarlanmayacağı ve anayasal düzenin korunacağı bir yıl olacaktır.

“ Deprem Yine Korkunç Yüzünü Gösterdi”

Bu yıl Şubat ayında hepimizi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde sarsıldık. Türkiyenin deprem gerçeğiyle hemen ardından da iktidarın bu süreçteki başarısızlıkları ile yeniden yüzleştik. Daha ilk saatlerinden itibaren halkımızın acısını siyasete dönüştürmeye çalışan iktidar izlediği yanlış yol haritası ve politikalarla bir çok vatandaşımızın göz göre göre kurtarılamamasına neden olarak daha büyük acılara sürükledi.

“HALKIMIZDAN DESTEĞİMİZİ ESİRGEMEDİK”

Bu zorluklar içerisinde mücadele eden halkımızdan desteğimizi esirgemedik. Milletimizin sesi olduk. Halkımızın dertlerini yaratılmış gündemlerle meşgul etmelerine izin vermedik. Devam eden sıkıntılarda yaraları sarmaya çalıştık. Bu yıl da her daim omuz omuza olduğumuz esnafın,işçinin,çiftçinin,öğrencinin,emeklinin,kadınların ve bütün emekçinin yanında olduk. Ve bu yeni yılda da böyle devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak her zaman halkımızın yanında olmaya taleplerini dinlemeye çare bulmaya ve dile getirmeye devam edeceğiz.

“CUMHURİYET MEŞALESİNİ YAKMAYA DEVAM EDECEĞİZ.”

Bu yıl en büyük bayramımızı kutladık. Cumhuriyetin yüzüncü yılını geride bıraktık. İkinci yüzyılın şafağına da birlikte umutla bakıyoruz. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçmişin mirasından aldığımız güçle Cumhuriyet meşalesini en güçlü şekilde yakmaya devam edeceğiz.

“Yeni Yılda Hedefimiz Halkımızı Sosyal Belediyecilikle Buluşturmak”

Mahalli idareler seçimi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hepimizin en önemli sınavı. Can damarımız olan yerel seçim sürecinde kararlı ve doğru adımlarla Şehrimizin her bir sokağında her bir caddesinde projelerimizi be güçlü belediyecilik anlayışımızı anlatacağız. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız ile canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Halkımıza hak ettiği bir yaşamla buluşturacağız.

“Tüm Yurttaşlarımızın Yeni Yılını Tebrik Ediyorum”

2024 yılının ise umutlarımızı tazeleyeceğimiz, seçim sürecini başarıyla taçlandıracağımız bir sene olacağına gönülden inanıyorum. Tüm yurttaşlarımızın yeni yıllarını tebrik ediyorum, sağlık dolu günler temenni ediyorum”