ORC 2023 yılının en başarılı vekillerini açıkladı

ORC Araştırma Şirketi 2023 yılının en başarılı milletvekilleri araştırması sonuçlarını yayımladı. 14 Mayıs Seçimlerinden bu yana geçen sürede, Milletvekillerinin kendi illerinde ve meclisteki çalışmalarına yönelik, ‘’İlinizin milletvekillerinin 14 Mayıs’tan bu yana performansını nasıl buluyorsunuz?’’ sorusu yöneltildi.
SARIGÜL İLK SIRADA
Araştırma sonuçlarına göre, CHP Erzincan Milletvekilli Mustafa Sarıgül, yüzde 43,1 başarı oranıyla ilk sırada yer aldı. Sarıgül’ü CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AK Parti İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Tuhan Çömez takip ederken hiçbir Kocaeli milletvekili ilk 10'a giremedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Vatandaş - Osman Gökçe mi :)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.