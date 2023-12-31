Gülümse Cafe Çocuk Parkı’nın müdavimlerinden ve kentimizin önemli sivil toplum örgütlerinin önde gelen isimlerinden olan arkadaşlarının doğum günü partisiyle sürpriz yaşayan Lale Tığ, duygularını şöyle paylaştı: “Günler öncesinden yeni yıl akşamını arkadaşlarla birlikte Çocuk Parkı Gülümse Cafe’de karşılamak üzere program yapmıştık. Kutlama olmayacağını öğrenince biz de bugün (cumartesi) buluşalım diye sözleştik. Bir de gittim ki, benim doğum günüm için de hazırlanıp, sürpriz yapmışlar. Çok mutlu oldum tabii ki. Maksat güzelliklerde buluşmak değil mi ? Bu güzel gün için hepsine teşekkürler ediyor, en kötü günümüz böyle olsun diyorum” dedi.
31 Ara 2023 - 13:38- Gündem Güncelleme:
Nice yıllara Lale hanım!
Kentimizin önemli hanımefendilerinden sanatçı Lale Tığ, hem yeni yaşını hem de yeni yılı arkadaşlarıyla karşıladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - tebrikler
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.