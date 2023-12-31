Nice yıllara Lale hanım!

Gülümse Cafe Çocuk Parkı’nın müdavimlerinden ve kentimizin önemli sivil toplum örgütlerinin önde gelen isimlerinden olan arkadaşlarının doğum günü partisiyle sürpriz yaşayan Lale Tığ, duygularını şöyle paylaştı: “Günler öncesinden yeni yıl akşamını arkadaşlarla birlikte Çocuk Parkı Gülümse Cafe’de karşılamak üzere program yapmıştık. Kutlama olmayacağını öğrenince biz de bugün (cumartesi) buluşalım diye sözleştik. Bir de gittim ki, benim doğum günüm için de hazırlanıp, sürpriz yapmışlar. Çok mutlu oldum tabii ki. Maksat güzelliklerde buluşmak değil mi ? Bu güzel gün için hepsine teşekkürler ediyor, en kötü günümüz böyle olsun diyorum” dedi.