İzmit Belediyesi yeni yılı coşkuyla kutladı, kutlattı

Gerek Belsa Plaza çevresi, gerek belediye binası önü, gerek Fethiye Caddesi ve gerekse Çocuk Parkı ve yürüyüş yolu adeta kutlama alanı haline geldi. Çukurbağlı hemşerim olan ve gerçek Kocaelisporlu mühendis Ümit Uçar da, yeşil alanlar sorumlusu olarak bu güzelliklere değer kattı. Uçar, Mehmet Akif İlkokulu bahçesine futbol sahası konusunda da sözünü hatırlatarak ‘bu sözü mutlaka yerine getireceğim. Okulun bahçesi yıldızların yetişme yeridir” dedi.

İZMİKİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Belsa Plaza’da İzmit Belediyesi binası önündeki animasyon yıldızı İzmiki de yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 1000 İzmitli minik ve gençler ile yaşlılar, İzmiki ile hatıra fotoğrafı çektirirken, kentin aydınlık yüzünü yansıttılar. İzmiki ile özellikle çocuklar fotoğraf çektirirken, animatör günün yıldızı oldu.

GÜLÜMSE CAFE’DE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRME REKORU

Bu arada Gülümse Cafe’lerin Çocuk Parkı Şubesi de tıklım tıklım doldu. Güzel havayı da fırsat bilen İzmit’en eski hanımefendi ve beyefendileri, yeni yılı karşılama merkezi olarak Gülümse Cafe’ye seçti. Cafe personeli temizliği ve titizliğiyle nefis çiğ börekleri ve çaylarını servis ederken, pasta, börek, yemek çeşitleriyle de hizmet verdi. Piyasadaki cafelerin tam aksine, neredeyse yarı yarıya fiyata hizmet sağlayan Gülümse Cafe herkesin ilgi odağı oluyor. Gülümse cafe önündeki 2024 standı da yoğun ilgi gördü, 7’den 77’ye herkes gündüz ve gece bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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