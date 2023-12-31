İzmit Belediyesi yılbaşının bu sene de kentte cıvıl cıvıl bir havada yaşanması adına çalışmalar gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler müdürlüğü ekiplerinin öz gücüyle oluşturulan süslemeler kentin dört bir yanında vatandaştan büyük ilgi görüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Fethiye Caddesine kırmızı halı serdi. İzmitliler oluşturulan yürüyüş yolunda bol bol hatıra fotoğrafı çekilerek renkli anlar biriktiriyor. Başkan Hürriyet de kentin cıvıl cıvıl olmasını sevdiklerini ifade ederek ekiplere özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.
- Yaşam
İzmit Belediyesi Fethiye Caddesinde vatandaşın ayağına kırmızı halı serdi
Kendi öz gücüyle ürettiği süslemelerle bu yılbaşında da kenti ışıl ışıl yapan İzmit Belediyesi Fethiye Caddesine kırmızı halı serdi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.