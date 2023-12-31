“Dışişleri hemen tepki göstermeliydi”

Kocaeli Aydınlar Ocağı yönetimi yaptıkları yazılı bir açıklama ile Suudi Arabistan’da Galatasaray ve Fenerbahçe takımları arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçının, ertelenmesinin ardından yazılı bir açıklama ile Suud yönetimini kınadı. Dışişleri Bakanlığının da olayın yaşanmasının ardından hemen bir tepki göstermemesinin de eleştirildiği açıklamayı ocak yönetimi adına mevcut başkan Gürkan Uysal yaptı. Aydınlar Ocağı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“ÜLKEMİZE BÜYÜK BİR HAKARET”
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması planlanan Süper Kupa maçının hemen öncesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu lideri ve ortak değeri olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin basılı olduğu forma ve tişörtleri giymenin yasaklanmaya kalkılması, bağımsızlık alametimiz olan İstiklal Marşı’nın okutulmak istenmemesi ve okunduğu esnada müzik yayını yapılması, yine Atatürk’ün ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ sözünün yazılı olduğu pankartın stada getirilmesinin engellenmesi, basit bir nezaketsizliğin çok ötesinde davranışlar olup Türk milletinin ortak milli değerleri özelinden Türk milletine yönelik büyük bir hakaret ve saldırıdır.
“ATATÜRK PAZARLIK KONUSU YAPILAMAZ!”
Sevindirici olan husus şudur ki; Balkan Savaşları’nda, 1. Dünya Savaşı’nda ve Milli Mücadele’de büyük kahramanlıklar gösteren hem Galatasaray’ımız hem de Fenerbahçe’miz, Türk milletine yönelik bu hakarete karşı gereken tepkiyi göstermişlerdir. Her iki güzide kulübümüz de Türk milletinin ortak değerlerine yönelik bu saldırı karşısında maça çıkmayarak sadece Türkiye’de ve Suudi Arabistan’da değil bütün dünyada ses getirenbir tavır sergilemişlerdir. Atatürk başta olmak üzere Türk milletine ait hiçbir değerin hiçbir menfaat karşısında pazarlık konusu yapılamayacağını net bir şekilde ortaya koymuşlardır.
“DIŞİŞLERİ TEPKİ GÖSTERMELİYDİ”
Diğer Süper Lig kulüplerimiz de Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerimizin maça çıkmama kararına resmi sosyal medya hesaplarından açık destek vermişlerdir.Bu asil tavırlarından dolayı iki kulübümüze teşekkür ediyoruz.Öte yandan Türk milletinin değerlerine karşı belirtilen saldırı gerçekleştirildiği sırada gereken tepkiyi yalnızca futbol kulüplerimizin değil aynı zamanda ve hatta onlardan önce Türk Dışişleri yetkililerinin göstermeleri gerekirdi.
“VİCDANLAR YARALANDI”
Türk takımlarına bir takım talimatlar verilmeye kalkışılması ve bu talimatların Türk milletinin kırmızı çizgisi sayılan ortak değerleri hakkında olması Türk devlet yetkililerinin sessiz kalmaları affedilebilir bir durum değildir.Süper Kupa final maçını, dedeleri Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etmiş ve binlerce Türk askerini şehit etmiş Suud ailesi tarafından yönetilen bir ülkede oynatmak başlı başına bir yönetim garabetiykenTürk Dışişleri yetkililerininSuud’larınbu hakareti karşısında sessiz kalmaları vicdanları yaralamıştır.
“SORUMLULUK ÜSTLENİN!”
Türk milletini ve Türk devletini uluslararası arenada temsil eden kişilerin daha bilinçli, duyarlı ve liyakatli olmalarını bekliyoruz. Devletimizin tarihsel ve konjonktürel büyüklüğünün farkında olmalarını, omuzlarında daima bu büyüklükten gelen sorumluluğu taşımalarını bekliyoruz.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
eroldemirbek - TÜRK soylular için elbette ATAMIZA VE SÖYLEMLERİNE YAPILAN üzücü idi ama dediğim gibi ATATÜRK , TÜRKLERİN atası . kurduğu devlet TÜRKİYE .bilmem anlatabildim mi.
eroldemirbek - onu yapabilmek için ekonominin güçlü olması lazım. adamların peşinde geziyoruz arazi alsınlar diye bazılarının emlak bürosu aç bizim gayrimenkulleri satmak için krasını biz ödeyeceğiz diye yazılar medyada internette çıkıyor . swap veriyorlar kasada paramız bulunsun diye ATATÜRKÜN sözüdür en büyük bağımsızlık ekonomik bağımsızlıktır diye ( izmir ekonomi kongresinde )
Oğuzcan Beyoğlu - Ya arkadaşım gut işine nerede çakışıyor san maaşını al otur yerine .temsil ettiğin kuruma yakışmayan laf olsun diye çıkmış zirvalamişsın.sana kaldı diş işlerinin neyapmasi gerektiğini söylemek .TÖBE TÖBEE
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.