“Dışişleri hemen tepki göstermeliydi”

Kocaeli Aydınlar Ocağı yönetimi yaptıkları yazılı bir açıklama ile Suudi Arabistan’da Galatasaray ve Fenerbahçe takımları arasında oynanması planlanan Süper Kupa maçının, ertelenmesinin ardından yazılı bir açıklama ile Suud yönetimini kınadı. Dışişleri Bakanlığının da olayın yaşanmasının ardından hemen bir tepki göstermemesinin de eleştirildiği açıklamayı ocak yönetimi adına mevcut başkan Gürkan Uysal yaptı. Aydınlar Ocağı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“ÜLKEMİZE BÜYÜK BİR HAKARET”

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da oynanması planlanan Süper Kupa maçının hemen öncesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu lideri ve ortak değeri olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin basılı olduğu forma ve tişörtleri giymenin yasaklanmaya kalkılması, bağımsızlık alametimiz olan İstiklal Marşı’nın okutulmak istenmemesi ve okunduğu esnada müzik yayını yapılması, yine Atatürk’ün ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ sözünün yazılı olduğu pankartın stada getirilmesinin engellenmesi, basit bir nezaketsizliğin çok ötesinde davranışlar olup Türk milletinin ortak milli değerleri özelinden Türk milletine yönelik büyük bir hakaret ve saldırıdır.

“ATATÜRK PAZARLIK KONUSU YAPILAMAZ!”

Sevindirici olan husus şudur ki; Balkan Savaşları’nda, 1. Dünya Savaşı’nda ve Milli Mücadele’de büyük kahramanlıklar gösteren hem Galatasaray’ımız hem de Fenerbahçe’miz, Türk milletine yönelik bu hakarete karşı gereken tepkiyi göstermişlerdir. Her iki güzide kulübümüz de Türk milletinin ortak değerlerine yönelik bu saldırı karşısında maça çıkmayarak sadece Türkiye’de ve Suudi Arabistan’da değil bütün dünyada ses getirenbir tavır sergilemişlerdir. Atatürk başta olmak üzere Türk milletine ait hiçbir değerin hiçbir menfaat karşısında pazarlık konusu yapılamayacağını net bir şekilde ortaya koymuşlardır.

“DIŞİŞLERİ TEPKİ GÖSTERMELİYDİ”

Diğer Süper Lig kulüplerimiz de Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerimizin maça çıkmama kararına resmi sosyal medya hesaplarından açık destek vermişlerdir.Bu asil tavırlarından dolayı iki kulübümüze teşekkür ediyoruz.Öte yandan Türk milletinin değerlerine karşı belirtilen saldırı gerçekleştirildiği sırada gereken tepkiyi yalnızca futbol kulüplerimizin değil aynı zamanda ve hatta onlardan önce Türk Dışişleri yetkililerinin göstermeleri gerekirdi.

“VİCDANLAR YARALANDI”

Türk takımlarına bir takım talimatlar verilmeye kalkışılması ve bu talimatların Türk milletinin kırmızı çizgisi sayılan ortak değerleri hakkında olması Türk devlet yetkililerinin sessiz kalmaları affedilebilir bir durum değildir.Süper Kupa final maçını, dedeleri Osmanlı Devleti’ne karşı isyan etmiş ve binlerce Türk askerini şehit etmiş Suud ailesi tarafından yönetilen bir ülkede oynatmak başlı başına bir yönetim garabetiykenTürk Dışişleri yetkililerininSuud’larınbu hakareti karşısında sessiz kalmaları vicdanları yaralamıştır.

“SORUMLULUK ÜSTLENİN!”

Türk milletini ve Türk devletini uluslararası arenada temsil eden kişilerin daha bilinçli, duyarlı ve liyakatli olmalarını bekliyoruz. Devletimizin tarihsel ve konjonktürel büyüklüğünün farkında olmalarını, omuzlarında daima bu büyüklükten gelen sorumluluğu taşımalarını bekliyoruz.”