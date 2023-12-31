Başkan Turan, yeni yıl dolayısıyla bir basın mesajı yayınladı

Hakk ile batılın savaşının devam ettiğini ifade eden Başkan Turan, ‘’Hakk ile batılın savaşı devam ediyor. Asrın felaketini yaşadığımız, başta Gazze olmak üzere dünyanın pek çok yerinde insanlığa yönelmiş saldırılara şahit olduğumuz, kahraman evlatlarımızı terörist saldırılarda şehit verdiğimiz bir yıldan, yeni yıla, tüm insanlık için yeni ve daha güzel günler temennisi ile giriyoruz.’’ dedi.

Devlet ve Millet olarak, zalimlere karşı mazlumların hamisi olduğumuzu ifade eden Başkan Turan, ‘’ Yeni yıla verdiğimiz şehitlerimiz nedeni ile buruk bir şekilde girdiğimiz bu gün, inancımız kaybetmeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Terörizme karşı birlikte mücadele ettik. Türkiye’ye yakışır bir duruş sergiledik. Cumhuriyetimizin 100. Yılının ardından, yeni Türkiye Yüzyılı hedeflerimize aynı inanç ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Memleketimiz ve milletimiz için aynı şevk ve azimle çalışmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz.’’ dedi.

Yaşanan ve yaşanması kaçınılmaz olan deprem gerçeği ile binlerce canımızı şehit verdiğimiz 2023 yılının ardından, 2024 ‘ün bu acılardan ders çıkararak kentsel yenilenmenin sağlanması, yapıların iyileştirilmesi ve depreme dayanıklı hale getirilmesi, vatandaşlarımıza daha iyi barınma koşullarının sağlanması amacıyla kentlerin ve kent merkezlerinin tümünün ya da bir bölümünün Devlet-Millet işbirliği ile yeniden planlanmasına vesile olmasını diliyorum’’ dedi.

Turan sözlerini, ‘’ Yeni takvim yılının, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Vatan ve millet uğruna, hayatları pahasına mücadele veren ve şehadet şerbetini içen tüm canlarımıza Cenab-ı Hak’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimize layık olabilmek dileği ile 2024’ün felaketleri, acıları geride bıraktığımız, umudun, barışın ve kardeşliğin yeniden yeşerdiği bir yıl olmasını temenni ediyorum.’’ diyerek sonlandırdı.