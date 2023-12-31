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Tatlı ve içeceklerinize bol bol atın! Tarçının o kadar çok faydası çıktı ki...

Tarçının bu faydalarını duyan, yiyip içtiği her şeyin içerisine bir tutam atacak! Öyle faydaları ortaya çıktı ki, duyanlar tatlıların üzerine tarçın dökmeden servis etmeyecek. Peki, tarçınla tatlıları süslemenin sırrı nedir? İşte tarçının bilinmeyen sırrı...
Tatlı ve içeceklerinize bol bol atın! Tarçının o kadar çok faydası çıktı ki... mask
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Tarçının bu faydalarını öğrenen yiyip içtiği her şeyin üzerine atacak. Öyle bir faydası çıktı ki, duyanlar avuç avuç tatlısının üzerine serpecek. 600 yıl önce keşfedilen sunumdaki sağlk sırları çözüldü.

600 YILDIR SIR GİBİ SAKLANIYOR
Mutfağımızın en sevilen sütlü tatlılarından olan Sütlaç (Sütlü aş ya da sütlü pirinç) yaklaşık 600 yıl öncesinde kitaplarda ve Kaygusuz Abdal'ın şiirlerinde biliniyordu. Bir zaman sonra İtalyan mutfağında yer alan sütlaç, Papa V. Pius'un verdiği ziyafet sırasında üçüncü yemek olarak şeker ve tarçın serpilerek servis edilmişti. Bu servise ise "Türk usulü sütlü pirinç" ismi verildi.

Türk mutfağında ve saray soflarında saygın bir sütlü tatlı olarak bilinen Sütlaç, İngiliz elçi Lord John Finch'in, Edirne Sarayı'nda IV. Mehmet'in huzuru esnasında sadrazamın verdiği ziyafette sunulmuştu. Sunumda üzerine tarçınla süslendiği belirtiliyor.

TATLILARIN ÜZERİNE NEDEN TARÇIN ATILIR?
Tatlıların üzerine tarçın serpilmesi ise, yapısında barındırdığı antioksidan ve fenolik bileşikler sayesinde son derece faydalı bir baharat olarak bilinir. İçerisinde yer alan sinnamil aldehit ile hücrelerin glikoz kullanımını artırarak kan şekerinin düşürülmesinde rol alıyor. Tatlıyla beraber getirildiğinde kan şekerinizi dengede tutar.

Sütlaç, tavuk göğsü, boza ile salep gibi tatlıların ve içeceklerin üzerinde sık sık kullanılıyor. Sonbahar mevsimlerinde tarçın tercihindeki artış ise mutfağımızda önemli bir yere sahip.

Kaynak: KARAR

# Yemek

31 Ara 2023 - 15:51 - Sağlık

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