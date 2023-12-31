Kocaeli Şehir Hastanesine başhekim atandı

DOÇ. DR. BAHRİ ELMAS KİMDİR?

1971 Mersin/Erdemli doğumlu.

İlk ve orta öğrenimini Erdemli’de tamamladı.

1994 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

2000 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı.

2001-2004 yıllarında SSK Niğde Hastanesinde uzman hekim olarak görev yaptı.

2004-2012 yıllarında Niğde Dr. Doğan Baran Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde Başhekim olarak görev yaptı.

Bu sırada yapmış olduğu başarılı çalışmalar ve yenilikçi uygulamalar nedeni ile Sağlık Bakanlığı tarafından ABD Texas/Houston’da gözlemci olarak görevlendirildi.

Dönüşte Houston Tıp Merkezinde bulunan Texas Children Hospital, Methodist, MD Anderson ve Ben Taub gibi tanınmış hastanelerin çalışma ve eğitim sistemleri ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayarak Sağlık Bakanlığına sundu.

2012 yılında Niğde İlindeki tüm yataklı sağlık tesislerinin Niğde Devlet Hastanesi çatısı altında birleştirilmesi sonrasında Niğde Devlet Hastanesi Hastane Yöneticisi olarak atandı ve 2014 yılına kadar bu görevi yürüttü.

Başhekimlik ve hastane yöneticiliği görevi sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından birçok ilde il değerlendirme çalışmaları için görevlendirildi.

2014-2018 yıllarında Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında Yard. Doç. Dr. ve aynı zamanda Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Binasında Başhekim Yardımcısı olarak görev yaptı.

Bu sürede Çocuk Acil Kliniğini kurarak eğitim ve tıbbi işlemlerin yürütülmesinde aktif rol oynadı.

2018 yılında Doçent unvanı aldı ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesinde Çocuk Yoğun Bakım Ünitesini kurarak 4 yıl boyunca aktif görev yaptı.

2018-2021 yılları arasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu,

2018- 2024 yılları arasında Genel Pediatri Bilim Dalı Başkanı ve

2021-2024 yılları arasında Klinik İdari Sorumlusu olarak görev yaptı.

Bu sürede 30’dan fazla asistanın eğitim sürecine katkı sağlamış ve 4 asistanın tez danışmanlığını üstlendi.

2022 yılından itibaren Çocuk Acil Kliniğinde aktif olarak çalışıyordu.

Dr. Elmas’ın Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanmış 100’den fazla makale, 150’den fazla bildiri, 30’dan fazla mesleki kurs katılımı ve sertifikası ile mesleki dernek ve kuruluşlardan aldığı birçok ödülleri bulunmaktadır.

Milli Pediatri Derneği ve Türk Pediatri Kurumu üyelikleri mevcuttur.

Evli ve 4 çocuk sahibidir.

2024 yılı ocak ayından itibaren Kocaeli Şehir Hastanesine Başhekim olarak atanmıştır.