31 Ara 2023 - 16:33- Asayiş G:

Kuzey Marmara Otoyolu’nda 8 araç zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda 8 araç zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı mask
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Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu geçişi Sevindikli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 8 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza sebebiyle 4 kişi yaralanırken, trafikte de yoğunluk oluştu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekiplerince Ankara istikametinde tek şeritten kontrollü geçişler sağlanıyor. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
# sağlık, kaza, Kuzey Marmara Otoyolu, Ankara, sevk edildi, jandarma

31 Ara 2023 - 16:33 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

(4)
04

Kürşad Akıncı - Bu sevindikleri geçişinde kaçıncı kaza. Bu yolda yapım hatası var. Mühendisler inceleme yapsınlar. İnsanlar ölmesin.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 31 Aralık 18:44
02

Parçaci - Öteki arabaları anladım da VOLVA ne ayak oda dandik leşmiş araba deyince birinci sırada AMERİKA O kadar yani MADE İN USA herkonuda

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 31 Aralık 17:35
03

Erol - @Parçaci 02 nolu yoruma cevabı: Volvoysa Allahmı lan bu

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 31 Aralık 18:23
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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