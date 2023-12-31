Vali Yavuz'dan jandarmaya yılbaşı ziyareti

Kocaeli Valiliği, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı yıl başı öncesinde sırasında asayiş ve güvenliği sağlamak için kentte ve trafikte denetimlerini sürdürüyor. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da yılın son gününde İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette Vali Yavuz'a Vali Yardımcısı Ali Ada ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt eşlik etti.

"BİZ ORDUSU OLAN BİR MİLLET DEĞİL MİLLETİ ORDU OLAN BİR MİLLETİZ"

Vali Yavuz ziyaret sonrası yaptığı konuşmada askerlere öğütler verirken şunları söyledi; "Vatan görevi kutsal bir görev. Bu görevleri yaparken şevk ile vatana hizmet aşkı ile yapın ve gün saymayın. Aslında askerliğin bir sistem sabır olduğunu öğreten bir eğitim görüyorsunuz. Biz ordusu olan bir millet değil milleti ordu olan bir milletiz. Zamanı geldiğinde yaşlısı genci erkeği kadını cepheye gider. İmanlı insanlar vatanını sever. Hepiniz buradan gittikten sonra bu ülkenin farklı alanlarda hizmetlerde bulunacaksınız. İyi ki varsınız. Askerlik arkadaşlıkları hiç unutulmaz. Hepinize hayırlı tezkereler diliyorum. "