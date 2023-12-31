Kocaeli'nin dijital kartpostal platformu hizmetinizde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin birçok noktası ile kültürel objelerin dahil edildiği projede dijital kartpostaların yer aldığı bir platform daha hayata geçirildi. Uygulama ile birbirinden güzel çizimleri kullanarak, özel günleriniz için görseller oluşturabilir, tasarladığınız görseli istediğiniz sosyal medya mecrasında paylaşabilirsiniz.
KÜLTÜREL OBJELER YER ALIYOR
Kartpostal.net'e üye olmak tamamen ücretsiz ve kullanımı bir o kadar basit. Şehrin birçok noktasını veya kültürel objeleri dahil edilen dijital projeyi, sizde kullanmaya başlayın. İzmit Saat Kulesinden, Yeni Cuma Camii'sine kadar birçok noktanın ve kültürel objelerin bulunduğu görsel havuzu inceleyip, istediğiniz görseli düzenleyip, indirin.
HEMEN ÜYE OLUN
Kullanıcı hesabınızı oluşturun, istediğiniz görseli seçin ve düzenleyin. Daha sonrasında indirip paylaşın. Siz de görsel oluşturmak ve bu görselleri sevdiklerinizle paylaşmak için üye olun.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.