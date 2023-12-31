- Hayatın İçinden

Kocaeli'nin dijital kartpostal platformu hizmetinizde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan dijital kartpostal platformu ile Kocaeli'nin görselleri ile anılarını oluştur ve paylaş.  

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Kocaeli'nin dijital kartpostal platformu hizmetinizde mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin birçok noktası ile kültürel objelerin dahil edildiği projede dijital kartpostaların yer aldığı bir platform daha hayata geçirildi. Uygulama ile birbirinden güzel çizimleri kullanarak, özel günleriniz için görseller oluşturabilir, tasarladığınız görseli istediğiniz sosyal medya mecrasında paylaşabilirsiniz.

KÜLTÜREL OBJELER YER ALIYOR

Kartpostal.net'e üye olmak tamamen ücretsiz ve kullanımı bir o kadar basit. Şehrin birçok noktasını veya kültürel objeleri dahil edilen dijital projeyi, sizde kullanmaya başlayın. İzmit Saat Kulesinden, Yeni Cuma Camii'sine kadar birçok noktanın ve kültürel objelerin bulunduğu görsel havuzu inceleyip, istediğiniz görseli düzenleyip, indirin.

HEMEN ÜYE OLUN

Kullanıcı hesabınızı oluşturun, istediğiniz görseli seçin ve düzenleyin. Daha sonrasında indirip paylaşın. Siz de görsel oluşturmak ve bu görselleri sevdiklerinizle paylaşmak için üye olun.
# yeni, sosyal medya

31 Ara 2023 - 17:40 - Hayatın İçinden

Muhabir  Haber Merkezi

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