Saadet Partili Kurt’tan çarpıcı iddia: ‘İktidar partisi mensupları birbirlerinin yolsuzluk iddialarını ihbar ediyor’

Saadet Partisi GİK Üyesi Cevat Kurt, partisinin Trabzon İl Başkanlığı Aralık Ayı Divan Toplantısı’nda konuştu.

Yerel seçimlerle ilgili yapılan hazırlıkların ele alındığı toplantının siyasi gündem bölümünde konuşan Saadet Partisi GİK Üyesi Cevat Kurt, iktidar partisine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Mayıs ayında yapılan genel seçimde Cumhur İttifakı iktidarının devam ettiğini hatırlatan Cevat Kurt, aradan geçen 7 ayda ortaya çıkan tablonun her açıdan ‘tam bir çöküş ve başarısızlık’ olduğunu söyledi.



“BUNLAR KİMSEYİ SOKAĞA ÇIKARMAZLARDI”

“Eğer seçimi Millet İttifakı kazansaydı ve bu yaşananlar yaşanmış olsaydı, bugünkü iktidar sahipleri bizleri sokağa çıkarmaz, bize nefes aldırmazdı” diyen Kurt, şöyle konuştu:

“Seçim bittiğinde dolar 20 liraydı. Bugün 29,5 lira. Euro 21,5 liraydı, bugün 32,5 lira. Akaryakıt 19 liraydı, bugün 38 lira. Hele bir faiz olayı var ki sormayın! Hakkında nas olan faiz, seçimden sonra yüzde 50’ye dayandı. 7500 liralık emekli maaşını artırabildiler mi? Hayır. Niye? Çünkü Hazinede para yok! Üreticinin, çiftçinin yakıtının vergisini düşünmüyorlar ama piyangonun, kumarın vergisini yüzde 50 düşürüyorlar. Peki ya Filistin? İsrail Cumhurbaşkanını törenle karşılayıp İsrail paçavrasını Türk askerine, Mehmetçiğe taşıtanlar, İsrail’in zulmüne karşı kınama ve miting yapıyorlar! Ama arkadan da İsrail’le ticareti sürdürüyorlar. Şöyle bir düşünelim. Bütün bunlar, Millet İttifakının iktidarında yaşanmış olsaydı, ne olurdu? Sokakta yürüyemez hale gelirdik, bugünkü iktidar sahipleri bize nefes aldırmazdı.”

“BİRBİRLERİNİ İHBAR EDİYORLAR”

Kurt “Genel seçimler öncesinde havuz medyası Millet İttifakına 4 koldan saldırıp, “Hani adayınız nerede, niye açıklamıyorsunuz?” diye yayın yapıyordu” ifadelerini kullanarak, şunları söyledi:

“Şimdi seçime 3 ay kaldı, başta İstanbul olmak üzere niye adaylarınızı açıklamıyorsunuz? Trabzon’da da adaylarını açıklamadılar değil mi? Şimdi siz sanıyorsunuz ki en ehliyetli, en liyakatli adayı arıyorlar da ondan açıklamıyorlar? Hayır. Niye açıklanmıyor biliyor musunuz? Mevcut başkanlar dahil, adaylarla ilgili genel merkeze bilgi ve dosya taşınıyor? Ne bilgisi, ne dosyası? Ehliyet, liyakat dosyası mı? Bu isimle seçimi daha iyi alırız dosyası mı? Değil. Peki ne? Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi kimliğimle söylüyorum, iktidar partisi mensupları çıkıp yalanlayabilir. Birbirlerinin yolsuzluk iddialarını ilgili makamlara ihbar ediyorlar! Bırakın Trabzon halkının bunlara rey vermesini, onların birbiriyle ilgili gönderdikleri dosyaların içeriğini bilseler, geçtikleri sokaktan bile geçmezler!”

Kaynak: cumhuriyet