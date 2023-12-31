31 Ara 2023 - 18:20- Gündem G:

Kocaeli'de Sivaslılar bir araya geldi

Kocaeli Sivaslılar Derneği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Balyanoz Eğitim Tesislerinde bir araya geldi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Kocaeli'de Sivaslılar bir araya geldi mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Sivaslılar Derneği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Balyanoz Eğitim Tesislerinde bir araya geldi. Kocaeli Sivaslılar Derneği Başkanı Kadir Zortaş konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Balyanoz Eğitim Tesislerinde hemşehrilerimiz ile biraraya geldik. Yoğun katılım ile geçen programımızda 2022-2023 yıllarını değerlendirdik ve 2024 yılı yol haritamızı belirledik.Programda emeği geçen ve katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.Katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN başta olmak üzere STK Daire Başkanımız Sn. Sabahattin YAMAK’a, STK Şube Müdürümüz Sn. Samet ŞENGÖZ ve ekibine teşekkür ederim.Güçlenerek Büyüyoruz,Büyüyerek Güçleniyoruz… Yeni Nesil Dernekçilik""
# Kocaeli Sivaslılar Derneği, kadir zortaş, 2024, yeni, eğitim

31 Ara 2023 - 18:20 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.514.386 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL