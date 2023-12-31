Kocaeli'de Sivaslılar bir araya geldi

Kocaeli Sivaslılar Derneği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Balyanoz Eğitim Tesislerinde bir araya geldi. Kocaeli Sivaslılar Derneği Başkanı Kadir Zortaş konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Balyanoz Eğitim Tesislerinde hemşehrilerimiz ile biraraya geldik. Yoğun katılım ile geçen programımızda 2022-2023 yıllarını değerlendirdik ve 2024 yılı yol haritamızı belirledik.Programda emeği geçen ve katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.Katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN başta olmak üzere STK Daire Başkanımız Sn. Sabahattin YAMAK’a, STK Şube Müdürümüz Sn. Samet ŞENGÖZ ve ekibine teşekkür ederim.Güçlenerek Büyüyoruz,Büyüyerek Güçleniyoruz… Yeni Nesil Dernekçilik""