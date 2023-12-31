Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı! İşte Kocaeli'nin listedeki yeri...

Zeka Testi Merkezi adlı internet sitesi, kullanıcılara yaşadıkları şehirleri sorarak bir zeka testi uyguladı. 30 dakika süren teste verilen cevaplardan alınan puanlar ile illere göre zeka seviyesi ortaya çıktı.Yapılan test sonucunda ilk 20’ye giren şehirlerimiz ve IQ seviyelerini sizler için bir araya getirdik. İşte, Türkiye’nin en zeki şehirleri…
TÜRKİYE’NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ
20: Denizli – 102,14
19. Rize – 102,32
18. Konya – 102,36
17. Uşak – 102,37
16. Karaman – 102,52
15. Yalova – 102,55
14. Zonguldak – 102,68
13. Tekirdağ – 102,82
12. Antalya – 103,29
11. Trabzon – 103, 37
10. Kırklareli – 103,28
9. Bursa – 103,47
8. Balıkesir – 103,598
7. Kocaeli – 103,85
6. İstanbul – 104, 02
5. Çanakkale – 104, 02
4. Muğla – 104,12
3. İzmir – 104,51
2. Ankara – 104,91
1. Eskişehir – 105,20
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ragıp - Hiç zannetmiyorum tersi olmasın
Hakan - Yozgat çoook merak ettimmm
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.