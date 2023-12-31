Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı! İşte Kocaeli'nin listedeki yeri...

Zeka Testi Merkezi adlı internet sitesi, kullanıcılara yaşadıkları şehirleri sorarak bir zeka testi uyguladı. 30 dakika süren teste verilen cevaplardan alınan puanlar ile illere göre zeka seviyesi ortaya çıktı.Yapılan test sonucunda ilk 20’ye giren şehirlerimiz ve IQ seviyelerini sizler için bir araya getirdik. İşte, Türkiye’nin en zeki şehirleri…

TÜRKİYE’NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ

20: Denizli – 102,14

19. Rize – 102,32

18. Konya – 102,36

17. Uşak – 102,37

16. Karaman – 102,52

15. Yalova – 102,55

14. Zonguldak – 102,68



13. Tekirdağ – 102,82

12. Antalya – 103,29

11. Trabzon – 103, 37

10. Kırklareli – 103,28

9. Bursa – 103,47

8. Balıkesir – 103,598

7. Kocaeli – 103,85

6. İstanbul – 104, 02

5. Çanakkale – 104, 02

4. Muğla – 104,12

3. İzmir – 104,51

2. Ankara – 104,91

1. Eskişehir – 105,20