- Gündem

Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı! İşte Kocaeli'nin listedeki yeri...

Bir internet sitesi tarafından yapılan test sonucunda Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı.İşte, Türkiye’de ilk 20’ye giren şehirlerin IQ sıralaması…

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Türkiye’nin en zeki şehirleri açıklandı! İşte Kocaeli'nin listedeki yeri... mask

Zeka Testi Merkezi adlı internet sitesi, kullanıcılara yaşadıkları şehirleri sorarak bir zeka testi uyguladı. 30 dakika süren teste verilen cevaplardan alınan puanlar ile illere göre zeka seviyesi ortaya çıktı.Yapılan test sonucunda ilk 20’ye giren şehirlerimiz ve IQ seviyelerini sizler için bir araya getirdik. İşte, Türkiye’nin en zeki şehirleri…

TÜRKİYE’NİN EN ZEKİ ŞEHİRLERİ
20: Denizli – 102,14

19. Rize – 102,32

18. Konya – 102,36

17. Uşak – 102,37

16. Karaman – 102,52

15. Yalova – 102,55

14. Zonguldak – 102,68


13. Tekirdağ – 102,82

12. Antalya – 103,29

11. Trabzon – 103, 37

10. Kırklareli – 103,28

9. Bursa – 103,47

8. Balıkesir – 103,598

7. Kocaeli – 103,85

6. İstanbul – 104, 02

5. Çanakkale – 104, 02

4. Muğla – 104,12

3. İzmir – 104,51

2. Ankara – 104,91

1. Eskişehir – 105,20
# türkiye, Ankara, Bursa

31 Ara 2023 - 18:23 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.514.386 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL