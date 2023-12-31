Kocaeli elektrik kesintileri... Yeni yılın ilk günü elektrik kesintisi yaşanacak mı?

SEDAŞ'ın her gün düzenli olarak gerçekleştirdiği planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok bölgede elektrik kesintisi yaşanıyor. Ancak 1 Ocak 2024 gününde herhangi elektrik kesintisi olmayacak. 2 Ocak Salı günü ise 3 ilçede kesinti yaşanacak:

55236 KOCAELİ İZMİT KABAOGLU, KABAOĞLU, TÜYSÜZLER AHUNAZ, ALİ ÖRDEM CD., ALKAN SK., AZRA ARAT SK., ÇAM, ÇAM SK., ÇITLENBIK AGACI, ÇİFTÇİLER SK., ÇİFTLENBİK AGACI, DOSTLUK SK., ERGUVAN AGACI, FATIH, FATİH. CD., FINDIK AGACI, FINDIK AĞACI, FUŞYA, IRMAK SK., KADER SK., LEYLAK, LEYLAK SK., MELEK SK., MUTLU GÜN, NESLİHAN SK., ÖRNEK SK., SEDİR CD., VENÜS, VENÜS SK., YEŞİL SK. 02.01.2024 09:00 17:00 55274 KOCAELİ DARICA BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU AKKAYA SK., AYTAÇ SK., FATIH SULTAN MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET CD., GÜLBERK SK., GÜZİN SK., KORAY SK., MERVE SK., RIFAT SK., SEFA, SEFA SK., YILDIRIM BEYAZIT CD. 02.01.2024 09:00 17:00 55340 KOCAELİ KARTEPE BALABAN, SUADİYE BALABAN CUMHURİYET CD., BELLİSAN SK., CEVİZLİK EVLERİ SK., DEMİRCİLER SK., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU CD., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., FERHAT AĞA SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, RAUF EFENDİ SK., SUBAŞILAR SK. 02.01.2024 09:00 17:00