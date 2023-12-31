Eski eşi ve kızını katletti! Caninin ifadesi kan dondurdu

Olay, Konya'da dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Diş teknisyeni Bekir Doğan (44), 3 ay önce boşandığı Ayşe Gezer'in (35) yaşadığı eve gitti. Doğan, burada eski eşi Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan'ı (17) av tüfeği ile vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Ayşe Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde bekleyen Bekir Doğan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

EMNİYETTEKİ İFADESİNE ULAŞILDI

Bekir Doğan, polise verdiği ilk ifadesinde ''Son zamanlarda eski eşimle yeniden görüşmeye başladık. Dün geceyi de onun evinde geçirdim. Zaman zaman da onun evinde kalıyordum. 3 ay önce anlaşmalı boşandık ama konuşuyorduk. Ayşe'nin başkasıyla da görüştüğünü fark ettim. Sabah tartışmaya başladık. Siz bana ihanet ettiniz deyip ateş ettim" dedi.Doğan, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Ayşe Gezer ve kızı Gözde Nur Doğan'ın cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından bugün Akyol Mezarlığı'na defnedildi.Öte yandan, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kasım ayı verilerine göre; Kasım ayında erkekler tarafından 33 kadın öldürüldü, 24 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.

Kaynak: cumhuriyet