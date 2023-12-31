Yeni PlayStation 5'in fiyatı belli oldu

Sony son PlayStation 5'inin Slim versiyonunu geçtiğimiz günlerde tanıttı.Avrupa'da satışa çıkan PlayStation 5 Slim'in Türkiye fiyatı belli oldu. Teknik özellikleri belli olan PlayStation 5 Slim'in Türkiye'de de satışa çıkarıldığı belli oldu.PlayStation 5 Slim'in işlemcisinin AMD Zen 2, 8 çekirdek / 16 işlem birimi, 3.5GHz olduğu aktarıldı.GPU AMD RDNA 2, 10.3 teraflops, 2.23GHz olurken RAM'i ise GDDR6 16 GB olarak açıklandı.Depolamasının 1 TB SSD olduğu aktarılırken, disk okuyucusunun Ultra HD Blu-ray, 100GB/disc olduğu ifade edildi.Görüntüsü 4K ve 120 Hz olurken Port'un "1 x USB Type C, 2 x USB Type A, 1 x gigabit Ethernet, 1 x HDMI" olduğu ifade edildi.
Ağ özelliği ise "Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6" oldu.
FİYATI BELLİ OLDU
PlayStation 5 Slim'in fiyatı 29.999 TL
PlayStation 5 Slim Digital'in fiyatı 30.999 TL oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.